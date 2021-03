Trasferiti nell'ala Covid 7 pazienti di Medicina positivi al Covid, reparto in sanificazione

TERMOLI. Un decesso in Molise ed è un 89enne di Portocannone, morto in Malattie infettive al Cardarelli, ma nel basso Molise, a un mese dalla zona rossa, i contagi sono in flessione, sono stati 20: 3 Termoli, 2 Campomarino, 1 Casacalenda, 2 Guglionesi, 1 Larino, 1 Montenero di Bisaccia, 5 San Martino in Pensilis, 4 Santa Croce di Magliano, 1 Tavenna. Ma i problemi relativi ai contagi si sono manifestati anche all’interno dell’ospedale San Timoteo, con un cluster emerso nel reparto di Medicina interna, con 7 pazienti che erano stati ricoverato dopo tampone negativo che sono risultati poi positivi. Sono stati trasferiti immediatamente nell’ambito del medesimo piano, il 4^, dove c’è ora l’ex Urologia attrezzata ad ala Covid, con l’immediata sanificazione del reparto e l’utilizzo delle barelle di bio-contenimento. Insomma, un problema dietro l’altro da affrontare.