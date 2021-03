TERMOLI. Da Guglionesi a Termoli, sul cosiddetto Tratturo del Re si continua a deturpare il territorio. La denuncia è di Ambiente Basso Molise. «Già il 5 febbraio scorso avevamo trattato il Tratturo del Re a Guglionesi. Oggi vogliamo fare la stessa cosa, parlare ancora del Tratturo del Re ma di un altro territorio: Termoli. Sul suolo molisano sono presenti numerosi tratturi, tratturelli, bracci, riposi e taverne, e numerose, sono anche le testimonianze di capanne, villaggi e strutture architettoniche, legate alla transumanza.

La transumanza, ha un ruolo fondamentale nel mantenimento e nello sviluppo della biodiversità, grazie agli attori principali di tale attività,gli ovini e bovini. Durante il loro transito, sulla lana delle pecore ad esempio, si attaccano semi di specie vegetali tipiche, che vengono, depositate lungo il percorso delle greggi. Oggi purtroppo troviamo tanti rifiuti, di ogni genere: elettrodomestici, inerti, scarti, Raee e l’immancabile eternit. Questa è la storia attuale del Tratturo del Re. In passato paesaggi, civiltà, culture, leggende, credenze, certezze, tradizioni, storia, animali, uomo. In passato c'era il mondo in cammino, transumanza, ricordo e suggestioni antiche in passato i Tratturi erano le vie dell’erba. Il Molise veniva identificato da tutti, come il punto principale di sviluppo della transumanza in Italia.

Già la transumanza, adesso solo rifiuti».