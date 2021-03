​Larino e il sisma del 2018: polemiche sui fondi per la prima sistemazione

LARINO. Le minoranze di Palazzo ducale coltivano un assillo che rimane senza risposte. I medesimi quesiti vengono proposti anche da un ‘blog’ locale che non riceve soddisfazione dall’Esecutivo ad onta delle ‘reprimenda’ prospettate. Questione di ‘privacy’, per il sindaco Puchetti. Ma Rainone e Di Maria chiedono la nomina di una Commissione d’inchiesta, convinti che ogni attività amministrativa debba essere improntata alla trasparenza, soprattutto quando si tratti della erogazione di fondi pubblici assegnati a chi, danneggiato dagli effetti del sisma del 2018, fosse stato reso destinatario di concessioni per approvvigionarsi dell’occupazione temporanea di una nuova casa. “Sull’autonoma sistemazione a Larino vige l’omertà - scrive il ‘blogger’-. Le Pubbliche amministrazioni utilizzano questo metodo quando decidono di non dare risposte ai cittadini”.



Cosa dire? Pur non volendoci infilare in labirinti che non ci competono, ci piace rifarci agli anni 2002-2003 quando un evento sismico (ben più incisivo) si abbatté sui Paesi del cratere. Lo scopo? Sapere come si comportò l’Esecutivo dell’epoca alle prese con i medesimi problemi. Furono richieste, immediatamente, verifiche a tappeto sulla situazione delle famiglie destinatarie di contributi. Venne rivolta al Comando di Polizia locale che si attivò per le indagini richieste dal caso. Nonostante le difficoltà del momento, la struttura si mise all’opera. In parallelo, avviò, d’ufficio, una propria inchiesta anche la locale Tenenza della Guardia di Finanza. Tempo pochi mesi e si realizzarono risultati che portarono a denunciare alla Procura della Repubblica del Tribunale di Larino circa un centinaio di persone: ventitré quelle accusate dai Vigili urbani per avere abusato dei contributi; una settantina i percettori indèbiti segnalati dalle Fiamme gialle.

Queste ultime lavorarono sui dati. Se Tizio aveva lasciato la propria residenza perché inagibile, trasferendosi altrove (come dichiarato negli atti sottoscritti), com’è che le fatture elettriche, idriche e quelle telefoniche segnalavano i soliti consumi? Evidentemente perché la vecchia abitazione non era stata mai abbandonata. La Polizia locale seguì un’altra strada, di natura più pratica. Più o meno negli orari di pranzo e di cena, una coppia di Vigili urbani si recava nella vecchia abitazione, suonava il campanello e – quando l’uscio fosse stato aperto – si rinveniva la famigliola comodamente al desco, seduta per consumare il pranzo. I fatti non potevano essere più evidenti: quella casa non era stata mai abbandonata e, quindi, la percezione delle provvidenze doveva essere ritenuta abusiva.

Furbizie a parte, in comunità minime (quale quella di Larino e le altre del cratere sismico) è difficile dissimulare situazioni non vere. Puoi stendere un contratto d’affitto fasullo, per dimostrare di esserti trasferito altrove, ma comunque rimane noto persino all’inclita se qualcuno si sia domiciliato nei fatti o solo per finta. Un fatto è certo, però: qualunque Amministrazione non arriverà mai al dunque se non si affida alle proprie risorse umane per vigilare sulle varie situazioni. Hai continuato ad abitare nella vecchia casa? Se anche un accertatore si limitasse a domandare al postino dove ha consegnato la posta di Tizio (se nella solita abitazione oppure in una nuova), scoprirebbe nell’immediato le false dichiarazioni sottoscritte in atti dai percettori abusivi a titolo di prima sistemazione.

Sarebbe il classico caso in cui le bugie dimostrano di avere le gambe troppo corte, sicuramente tali da non permettere di correre verso la bugia. Se siamo sicuri che percettori abusivi a Larino non ve ne siano, perché allora perseverare in una politica del silenzio che – al contrario – finisce con l’alimentare i sospetti; e, cioè, proprio il contrario di quanto si vorrebbe. Si accampa la ‘privacy’? Crediamo pure noi che c’entri come il cavolino di Bruxelles quando lo si voglia servire a merenda. Ma ammesso pure che occorra rispettare il ‘privato’ in forza della legge, è bene ricordare che un consigliere sarebbe tenuto al medesimo segretoa cui deve uniformarsi un componente dell’Esecutivo. Con la differenza che quest’ultimo sa mentre all’altro non si concede il diritto di sapere.

Claudio de Luca