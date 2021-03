LARINO. Nella giornata dell'8 marzo interviene il Comitato pari opportunità del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Larino, per firma della presidente Paola Cantelmi.

«Da oltre un secolo in tutto il Mondo l’8 marzo si celebra la “Giornata Internazionale della Donna”.

Un giorno di riflessione, ancor più che di festa, a ricordo e testimonianza delle conquiste sociali, economiche e politiche delle donne, ma anche e soprattutto delle violenze e delle discriminazioni di cui esse sono state e sono oggetto, anche nelle società più evolute e civili.

Il Cpo di Larino desidera indirizzare il suo pensiero e la sua vicinanza alle donne cheoperano all’interno del grande universo della Giustizia alle avvocate, magistrate, al personale amministrativo, professioniste insostituibili che sono anche madri, figlie, nonne, mogli, donne che quotidianamente vivono ed esercitano con coraggio, determinazione e professionalità i loro diversificatie molteplici ruoli in un contesto culturale, sociale ed economico che oggi, ancor più che in passato, l’emergenza sanitaria ha reso più difficile e delicato, amplificando le già consolidate diversità.

Si pensi che solo nei primi mesi del 2020, oltre 30.000 liberi professionisti, in prevalenza donne, hanno dovuto abbandonare la propria attività a causa della crisi innescata dalla pandemia! Per l’emergenza sanitaria il lavoro delle donne si è ulteriormente precarizzato in tutti i settori e i servizi, pubblici e privati, in cui il loro ruolo si evidenzia come essenziale ed in alcuni casi insostituibile.

Sebbene siamo consapevoli che il processo culturale che attiene la condizione femminile non solo non si è concluso ma tante sono ancora le battaglie da combattere, il nostro augurio è che il lungo cammino che conduce alla parità effettiva e concreta possa giungere presto finalmente a compimento nel pieno rispetto dei principi cui si ispira la Carta Costituzionale e del principio di uguaglianza.

Felice giornata delle donne a tutte noi!»