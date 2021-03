Anticorpi immunizzanti, «Tanta gente chiede di fare il test in ospedale, l'Asrem si muova!»

TERMOLI. Si torna a parlare di anticorpi immunizzanti del Covid, lo fa sempre Giancarlo Totaro, patologo clinico dell’Asrem. «Sono pressanti e numerosissime le richieste di cittadini e di operatori sanitari che vogliono fare in ospedale il test per la ricerca degli anticorpi immunizzanti contro Covid ma che purtroppo il laboratorio del San Timoteo come gli altri laboratori ospedalieri che ne hanno fatto richiesta, non possono soddisfare solo per imperscrutabili ragioni amministrative/burocratiche. Quando la burocrazia dice no, non c'emergenza che tenga.

Per uscire dall'emergenza Coronavirus in questa fase epidemiologica è fondale conoscere chi ha sviluppato gli anticorpi immunizzanti anti Spike Sars Cov 2 ma il sistema amministrativo/burocratico al momento continua a n questa possibilità che ogni laboratorio analisi di tutti gli ospedali pubblici molisani è immediatamente e perfettamente in grado di eseguire. E' importante sapere se si hanno gli anticorpi neutralizzanti anche ai fini della programmazione delle vaccinazioni. Una posizione di apparente "diniego" che non ha alcuna logica anche dal punto di vista dei costi. E' ancor più strano che i laboratori privati possano fare tranquillamente questo esame.

E' irrinunciabile conoscere il grado di immunizzazione di tutti i molisani: coloro che si sono vaccinati, coloro che si sono ammalati e coloro che hanno contratto la malattia in modo asintomatico. Essendo convinto che a nessuno possa giovare allora si prega pubblicamente la Asrem o chiunque ne abbia merito di dare una risposta a tutti i cittadini e agli operatori sanitari che si sono vaccinati(che lo richiedono a gran voce) i quali hanno il diritto di sapere se hanno gli anticorpi immunizzanti che certificano l'immunità raggiunta, perché non ancora autorizzano un esame così importante che tutti i laboratori ospedalieri son in grado di fare sin da subito».