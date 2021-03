Visita istituzionale della Croce Rossa italiana alla Capitaneria di Porto di Termoli

TERMOLI. Lo scorso 6 marzo, nella prima mattinata, con un incontro operativo tra il Commissario Regionale Antonio Vitarelli della Croce Rossa italiana, accompagnato dalla sorella Liliana Mattacci IIVVCM, dal vice commissario “rappresentante giovani Cri Molise” Francesco Tosto e dall’Officer Operation Cri Molise Vincenzo Vaccaro e il comandante Amedeo Nacarlo ed il suo staff, si è rinsaldato e consolidato il profondo e duraturo legame tra la Capitaneria – Guardia Costiera di Termoli e la Croce Rossa Italiana del Molise.

Il territorio della regione, proprio queste ultime settimane, sta vivendo le conseguenze drammatiche dell’emergenza pandemica che affligge il nostro Paese da almeno un anno, pagando a caro prezzo umano, sociale e economico la virulenza del covid 19 e delle sue varianti.

In questo contesto Cri Molise, nella missione di supporto alla comunità locale, ha avviato collaborazioni con molteplici istituzioni e per questo l’incontro in questione assume un rilievo ancora più elevato: perché non solo cristallizza il rapporto già vivo tra la prestigiosa istituzione della Capitaneria di porto di Termoli e la Cri, ma consente anche di costruire un’ulteriore rete di supporto e di tutela dell’intera comunità regionale.

I valori della Guardia Costiera rappresentano, infatti, un forte elemento di correlazione con i principi fondamentali che sono alla base della Croce Rossa, sia italiana che internazionale, e portano le rispettive azioni istituzionali ad una fattiva collaborazione per progetti per la difesa e lo sviluppo del territorio.