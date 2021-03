Istanza di revoca per chi gestisce l'emergenza Covid, oltre 7.500 le firme

TERMOLI. Oltre 7.500 firme raccolte in poco meno di venti giorni per la petizione sull’avocazione delle funzioni legate all’emergenza Covid nel Molise e di ieri l’invio formale al premier Draghi, al Ministro Speranza, al capo della Protezione civile Curcio e al Mef dell’istanza di revoca per il soggetto attuatore della Protezione civile Donato Toma, del direttore Generale dell’Asrem Oreste Florenzano, della direttrice Sanitaria Asrem Scafarto e della struttura commissariale formata da Angelo Giustini e Ida Grossi. «La “Casa dei diritti”, associazione che opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, per la promozione della cultura della legalità, dellatutela dei diritti umani, civili, politici e sociali tra cui il diritto alla salute, unitamente all’associazione “Ultimi con don Aniello Manganiello” ed ai Comitati “MolisanitàL113” e “Discoli del Sinarca”, ha proposto una petizione popolare sulla piattaforma change.org che ha raccolto, nel giro di pochi giorni, oltre 7500 firme di cittadini molisani indignati, che chiedono di intervenire a sostegno del Molise con l’immediata avocazione e preliminare revoca delle funzioni ai vari livelli, impedendo, inoltre, alla luce delle indiscrezioni comparse nelle ultime ore sugli organi di stampa, che al già menzionato Presidente della Regione Molise dott. Donato Toma, possano essere affidate- in sostituzione del Commissario Giustini- le funzioni di Commissario della Sanità nonostante, nell’ultimo anno, sia stata registrata la carenza di Suoi interventi-come soggetto attuatore della protezione civile- nella gestione dell’emergenza sanitaria.

Va ricordato che il Presidente della Regione dott. Donato Toma è statonominato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile,con decreto del 27.2.2020, “soggetto attuatore”con i “poteri di ripristino e/o potenziamento , anche con misure di somma urgenza, dei servizi pubblici e delle infrastrutture necessarie al superamento della specifica emergenza edelle misure volte a garantire la continuità di erogazione dei servizi di assistenza sanitaria nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea”. Poteri e risorse della Protezione civile Nazionale utilizzati, nelle altre regioni da tutti i Presidenti, e che invece visto nel Molise, dopo un anno di pandemia, il vuoto assoluto. Il Molise ha il primato, denunciato dal dottor Ricciardi, consulente del Ministro Speranza, di Regione con la più alta percentuale di morti. Il Presidente della Regione Molise, nella sua qualità di soggetto attuatore della Protezione Civile, avrebbe dovuto, già dagli inizi di marzo 2020, provvedere, per la salvaguardia della salute dei cittadini molisani, ad ottemperare- anche con indicazione all’Azienda Sanitaria Regionale- agliIndirizzi Operativi ed alle linee guida, emanate dal Ministero delle Salute il 25 marzo 2020, a firma del dott. Andrea Urbani, che prevedevano e tutt’oggi prevedono, per il contenimento del contagio,laseparazione degli stabilimenti e strutture destinati ai pazienti Covid, dalle strutture e stabilimenti da destinare alle patologie tempo-dipendenti e No Covid.

L’indirizzo Operativo e le linee guida del Ministero della Salute, venivano invocate dal consiglio regionale del Molise nel giugno 2020, da oltre 100 sindaci, dalla Diocesi di Termoli e Larino che richiedevano al Presidente della Regione ed al vertice dell’Asrem, Florenzano,di utilizzare la struttura del Vietri di Larino come ospedale Covid, liberando il Cardarelli di Campobasso, Hub regionale delle patologie tempo dipendenti. Il nosocomio larinese, nonostante la chiusura di interi reparti, conservava ancora stanze e sale operatorie in ottimo stato, che potevano garantire un notevole contributo agli ospedali Hub di Campobasso e Spoke di Termoli ed Isernia, diventati ospedali misti e con la “compresenza”, nelle tre strutture, di malati Covid e no Covid. Di fatto nulla di quanto chiesto dalle forze politiche, ecclesiastiche e cittadine veniva posto in essere dal soggetto attuatore - Presidente della Regione Molise che, con lettera a sua firma del 5.6.2020 prot. 88367si opponeva alla realizzazione del progetto del Vietri come ospedale Covid scrivendo di suo pugno al Presidente del Consiglio, al Ministro dell’Economia e Finanza, al Ministro della Salute e degli affari Regionali per rappresentare la propria contrarietà. Nel frattempo, la rete ospedaliera regionale per la compresenza – fuori regola- in ogni stabilimento Ospedaliero (Campobasso, Termoli ed Isernia), di malati Covid e non Covid è collassata. La promiscuità delle aree dei Tre Ospedali ha contribuito alla diffusione dei contagi, ha determinato la “soppressione” nell’ospedale Hub di Campobasso delle terapie intensive per malati No Covid, con la delirante assenza di una terapia intensiva per malati affetti da patologie tempo-dipendenti per l’intera regione».

Quei poteri che consentivano al “soggetto attuatore” Donato Toma di “ripristinare e/o potenziare, anche con misure di somma urgenza, servizi pubblici, le infrastrutture necessarie e la continuità di erogazione dei servizi di assistenza sanitaria nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea”, non è stata mai attuata.

Oltre 7.500 cittadini molisani chiedono a Voi di intervenite revocando i poteri di “soggetto attuatore della protezione civile a Donato Toma”, intervenendo in Sua sostituzione ed in sostituzione del Direttore Generale Florenzano e dei Commissari Giustini e Grossi alla luce del fatto che, in Molise,per le continue querelle e sovrapposizioni di ruoli, non abbiamo (unica regione in Italia) un ospedale Covid, distinto da ospedali no covid e neppure i posti di terapia intensiva e sub intensiva aggiuntivi, previsti per il contrasto alla pandemia». Vedremo l'esito di questa iniziativa.