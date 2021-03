“E’ proprio una donna con gli attributi”, quel che le ragazze subiscono e non dicono

MOLISE. Lunedì 8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna. Difficile sfuggire alla retorica in una delle ricorrenza a maggiore traffico di interventi dell’anno.

Ma ci sono anche testimonianze particolare, di chi non si limita agli enunciati e alla diagnosi, ma offre spaccati concreti, come quelli di due ragazze molisane, Martina e Alessia, che propongono un racconto: “E’ proprio una donna con gli attributi”.

“Non è giusto che, solo perché frequento una scuola prevalentemente maschile, io debba avere paura di come mi vesto e di come appaio.”

"La mascolinità diventa tossica quando è cristallizzata su un ruolo di genere in cui il maschile può essere solo ciò che non deve essere. Il concetto si avvicina a quello della malinconia di genere teorizzato da Judith Butler, ovvero la presenza, nella nostra società, di una matrice che polarizza fortemente i generi cui attribuisce una serie di proibizioni. Il maschile non può essere fragile, vulnerabile così come il femminile non può essere forte". (Guido Giovanardi)

La lotta contro gli stereotipi di genere si sta divulgando in tutto il mondo grazie all’influenza di molte celebrità tra cui spiccano Achille Lauro e Harry Styles.

Tuttavia ci sono alcuni Paesi che ancora si dimostrano contrari alla libertà di espressione. In Cina il ministero si è posto come scopo l’enfatizzazione dello spirito dello Yang, ovvero delle caratteristiche virili. Anche CCTV, l'emittente statale cinese, ha sottolineato: "gli uomini mostrano 'lo spirito dello Yang' nel portamento, nello spirito e nel fisico". Il problema risiede nella prevalenza di insegnanti donne nelle scuole primarie e nell’influenza che le star dello spettacolo hanno, in particolare sui giovani, i quali si lasciano condizionare dall’eccessiva cura dell’aspetto estetico. Ciò che mette maggiormente in crisi la mascolinità cinese sono i buchi alle orecchie, simbolo definitivo del processo della “femminilizzazione” dei giovani maschi. (Fonte:Gay.it)

Limitazioni di tale genere non sono state importate in Italia, tuttavia le discriminazioni sessuali sono all’ordine del giorno.

Anche la piccola realtà del Molise non è estranea al fenomeno. Il genere maggiormente colpito è quello femminile, anche se in misura ridotta rispetto al passato. Le donne ogni giorno subiscono mortificazioni, sia verbali che materiali, soprattutto nell’ambiente scolastico.

Come si rileva dalle interviste effettuate ad alcune studentesse della regione, a volte i protagonisti di tali discriminazioni sono proprio gli insegnanti.

"Nella mia scuola ci sono diversi professori che hanno più volte assunto comportamenti ambigui nei confronti di noi ragazze. Il mio vecchio professore di motoria divideva ragazze e ragazzi, e a noi donne faceva svolgere affondi e squat, esercizi cioè che potevano metterci in mostra. Lui intanto ci guardava da dietro. Una volta, durante una partita di pallavolo, non mi toglieva gli occhi di dosso e se non me lo avessero detto i miei compagni di classe forse non me ne sarei nemmeno accorta. Non mancava mai di farmi apprezzamenti anche di fronte a mia mamma che più volte non sapeva come reagire. Un mio docente, oltre ad avermi avvicinata diverse volte a lui mettendomi le mani sui fianchi, fissava molto spesso una ragazza che indossava abiti più attillati, soffermandosi sul seno”.

“A noi ragazze, considerate più pappa molli non è consentito allenarci. I ragazzi hanno sempre la priorità di scegliere quale attività fisica svolgere, perché ritenuti più sportivi. Durante le lezioni con un altro professore, le battute e gli apprezzamenti sono diventati pane quotidiano. La scuola dovrebbe insegnare ai ragazzi come ci si comporta, e non alle ragazze a vergognarsi del proprio corpo.”

Rigirano il coltello nella piaga gli stessi compagni di classe con sferzanti battutine sull’aspetto fisico. Se da un lato può essere considerato normale il fatto che i ragazzi esprimano gradimento sulle ragazze, dall’altro tali commenti non devono sfociare in oltraggi.

"Una volta al biennio i miei compagni avevano iniziato a fare apprezzamenti e ad indicare più volte il mio fondoschiena solo perché indossavo una maglia corta. Ero piccola e mi spaventai a tal punto da cominciare ad indossare felpe che mi coprissero. Adesso me ne sono fatta una ragione"

Numerose sono state nel corso del tempo le manifestazioni organizzate dagli studenti per cercare di abbattere tali stereotipi. Sicuramente la situazione è migliorata rispetto al secolo scorso, tuttavia si è ancora lontani dal raggiungimento della parità di genere. Come afferma una delle ragazze intervistate “La scuola, prima di formare menti geniali e future classi sociali, dovrebbe insegnare ad essere esseri umani con pari diritti e senza pregiudizi”.