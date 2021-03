SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, ricorrenzaparticolarmente sentita quest'anno da tutte le donne che in questi dodici mesi di pandemia, dal punto di vista sociale ed economico, hanno pagato un prezzo elevatissimo segnato da un tasso più alto di femminicidi e violenze rispetto all'anno 2019.

È per onorare e dare maggior peso a questa festa, che a San Giacomo, è nata un’interessante e lodevole iniziativa da parte di Antonio Natale (Tonino per i numerosi amici) sangiacomese purosangue ma molto noto anche a Termoli dove Tonino gestisce da anni una barberia sotto il palazzo Lops in Via Mario Milano.

Tonino, che abita in un posto panoramico di San Giacomo detto "a cuppette" da cui inizia un bellissimo viale di antiche querce, ormai un posto noto ai tanti sangiacomesi e agli amanti del trekking, per fare lunghe passeggiate, oltre a scrivere un bel messaggio dedicato a tutte le donne del mondo, ha voluto apporre una vecchia tegola, fissata su una delle querce, il ricordo di questa giornata invitando il vice-sindaco Antonio Candeloro e proponendo che ogni quercia sia dedicata a una personalità femminile che abbia dato lustro alla nostra nazione.

Il vice-sindaco, entusiasta dell'iniziativa, si è impegnato a portare in consiglio comunale questa interessante proposta e si aspettano da tutti i cittadini, nominativi di donne per dedicare ad ognuna di loro una quercia simbolo della forza e della resistenza tipica del genere femminile. Un plauso a Tonino per questa sua iniziativa che sicuramente avrà un riscontro positivo in tutto il paese e tra i tantissimi sangiacomesi sparsi in Itala e nel mondo. Le foto allegate sono state scattate, anche se la giornata è stata piovosa, da Nicola Mastrogiuseppe.