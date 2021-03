Tornano i positivi al Pronto soccorso, picco di 30 pazienti tra ricoveri e trasferimenti

TERMOLI. Tornano i positivi al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, che oggi ha raggiunto il picco di ben trenta pazienti: con 20 ricoverati al quarto piano, nell'ex Urologia (compresi i 7 manifestatisi in Medicina interna), sette nella Medicina d'urgenza del Pronto soccorso e tre trasferiti.

Intanto, l'ospedale da campo allestito dalla Croce rossa nel piazzale del San Timoteo di Termoli, attualmente vuoto, sarà utilizzato per l'osservazione breve dei pazienti non covid che si rivolgono alla medicina d'urgenza. Il mancato utilizzo della struttura anche a causa della carenza di personale medico ed infermieristico, è al centro di non poche polemiche sia politiche che da parte della popolazione locale.

In questi giorni i 24 posti letto saranno utilizzati, dunque, come punto di medicina d'urgenza del San Timoteo per quei pazienti non gravi che hanno bisogno di un'osservazione breve in quanto non affette da patologie serie.