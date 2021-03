CAMPOMARINO. L’Arma dei Carabinieri omaggia il maresciallo Arturo D’Amico con un post sulla pagina Facebook ufficiale: L’Arma dei Carabinieri piange un altro dei suoi figli che il Covid si è portato via: il Luogotenente carica speciale Arturo D’Amico, comandante della Stazione di Campomarino. Con profondo cordoglio ci stringiamo alla moglie e ai giovani figli di Arturo, certi che il suo insegnamento resterà vivo nei cuori di colleghi e amici. #Carabinieri.

«Maresciallo dalle non comuni qualità, grande professionista e uomo dotato di un'immensa umanità e di valori d'altri tempi». Così all'Ansa il comandante della Compagna Carabinieri di Termoli Alessandro Vergine, alle cui dipendenze si trovava il maresciallo Arturo D'Amico, Comandante della stazione Carabinieri di Campomarino, deceduto oggi per Covid all'Umberto I di Roma. «Lascia un vuoto incolmabile nell'Arma - aggiunge Vergine - nei cittadini ed in chiunque abbia avuto il piacere di conoscerlo. Sono onorato di avere incrociato la strada, anche se per pochi mesi, di una persona davvero speciale quale lui era».

«Arturo, maestro, fratello e amico questa no, questo dolore No! Ripenso alle nostre battaglie e mai onore più grande è stato quello di essere stato il tuo comandante, tu che mi hai fatto sentire sicuro con te a fianco! Ti porterò nel cuore Guerriero», le parole del tenente colonnello Paolo Nichilo, comandante della compagnia di Termoli tra il 2012 e il 2016.

«Sei stato un grande maresciallo - scrive su Facebook il Tenente Colonnello Fabio Ficuciello, comandante della Compagnia di Termoli dal 2016 fino allo scorso mese di settembre - un professionista dotato di grande umanità. Solo un virus silente e codardo poteva abbatterti».

«Ciao Arturo! Quante risate quella sera dopo tante promesse mai mantenute per anni, avevi cucinato per tutti noi, era una passione per te!». Lo ricorda così il capitano Edgard Pica, comandante della compagnia di Bojano, che ha condiviso con D'Amico l'impegno sulla costa quando ha guidato il nucleo operativo e radiomobile e per un semestre la compagnia di Termoli. «Ricorderò di te la spontaneità e la voglia di non arrendersi mai e sono sicuro che neanche adesso lo hai fatto! Grazie per il tuo esempio».



«Il comandante generale Teo Luzi e tutta l'Arma dei Carabinieri si stringono coralmente intorno alla famiglia del luogotenente carica speciale Arturo D'Amico, comandante della Stazione Carabinieri di Campomarino, deceduto in queste ore a causa delle complicanze di una polmonite da coronavirus».

«Comandante di stazione sempre in prima linea a fianco dei cittadini su cui, insieme ai suoi uomini, era chiamato a vigilare - scrive il comando generale in una nota - si è sempre distinto per l'impegno, l'abnegazione quotidiana e la disponibilità nello svolgere proficuamente il proprio incarico. Un Carabiniere che credeva profondamente nel proprio lavoro, in particolare nel ruolo fondamentale di prossimità alle comunità svolto dalle Stazioni Carabinieri».

«Alla famiglia del Luogotenente Arturo D'Amico e a tutta l'Arma dei Carabinieri giungano il mio cordoglio e i miei profondi sentimenti di vicinanza». Così il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini in una nota, appresa la notizia della scomparsa del Luogotenente Carica Speciale Arturo D'Amico, Comandante della Stazione Carabinieri di Campomarino, deceduto in queste ore a causa delle complicanze di una polmonite da coronavirus. «Voglio esprimere la mia vicinanza e quella del Governo all'Arma dei Carabinieri che oggi piange la scomparsa di un altro dei suoi uomini. L'Arma, da un anno in prima linea nella battaglia contro la pandemia, sta pagando un prezzo altissimo. A voi va la riconoscenza e l'affetto di tutto il Paese per l'importante e prezioso lavoro che svolgete ogni giorno con professionalità e sacrificio per garantire la sicurezza dei cittadini. Il vostro coraggio è esemplare. Grazie», ha concluso il ministro.

«Alla famiglia del Luogotenente carica speciale Arturo D'Amico, comandante della Stazione Carabinieri di Campomarino, e a tutta l'Arma dei Carabinieri desidero far arrivare la mia vicinanza e il mio cordoglio. Il decesso del Comandante D'Amico a causa del Covid è l'ennesimo, tragico tributo pagato dalle Forze Armate in questa terribile pandemia». Lo dichiara in una nota Giorgio Mulè, Sottosegretario alla Difesa.

«La notizia della scomparsa del Luogotenente Carica Speciale Arturo D'Amico, dal 2008 Comandante della Stazione Carabinieri di Campomarino, ci addolora profondamente». Così il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, a proposito della morte del Sottufficiale dei Carabinieri avvenuta a causa delle complicanze di una polmonite da coronavirus.

«Esprimo ai familiari il mio profondo sentimento di vicinanza e di cordoglio - aggiunge il sottosegretario a al Generale Luzi e a tutta l'Arma dei Carabinieri, rinnovo la stima e la vicinanza di tutti gli italiani per la preziosa e quotidiana opera di contrasto alla diffusione del Covid -19. Un contributo fondamentale che tutti gli uomini e le donne dell'Arma mettono in campo con elevata professionalità e spirito di servizio, a favore dei cittadini».