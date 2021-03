«​Toma, Giustini e la macchina del tempo»

LARINO. Tanto per giocare. Disponendo d'una macchina del tempo, come nei romanzi di fantascienza, i Molisani potrebbero cambiare il proprio ‘ubi consistam’. Cosa che non è riuscita ad alcuno, da elettore, pur potendolo in grazia del voto di cui si dispone. Delle due l'una, del resto: viaggiare nel tempo e cambiare la Storia locale oppure uscire di scena per starsene dietro le quinte, triste e solitario. La macchina del tempo è sempre stata un'idea buona per i film e la letteratura, ma nessuno scienziato l'ha mai presa sul serio come qualcosa di realizzabile. Ma su cosa si basano le ricerche degli scienziati? Semplificando al massimo, Einstein diceva che il tempo può essere influenzato dalla velocità. E fa il classico esempio dell'ipotetico astronauta in grado di viaggiare nello spazio alla velocità della luce; e, che una volta tornato a casa, scoprirebbe di essere invecchiato meno dei suoi contemporanei rimasti sulla Terra perché per lui il tempo sarebbe trascorso più lentamente. Nel film “Il pianeta delle scimmie” il protagonista, che credeva di essere atterrato in un pianeta lontano, alla fine scopre di essere invece tornato sulla Terra, ma in un futuro post-atomico. Tutti questi esempi pongono una questione di non semplice soluzione: la teoria della relatività può far ipotizzare un viaggio in avanti? Un astrofisico risponderebbe richiamandosi sempre alle tesi di Einstein. Secondo la relatività, il tempo è influenzato dalla forza di gravità: più questa è forte, più il tempo scorre lentamente.

Dunque, quella che noi chiamiamo “forza di gravità” non è affatto una forza, bensì una curvatura dello spazio dovuta ad una massa. E, se puoi curvare lo spazio, è possibile che lo si possa anche far ruotare. E, sempre per la teoria della relatività, tutto ciò che fai allo spazio lo fai anche al tempo. Conclusione: si può pensare di far ruotare il tempo ad anello, in modo da viaggiare verso il passato e poi al contrario verso il futuro, in una specie di tubo, un tunnel spazio-temporale. E un ruolo può averlo anche l'uso della luce, che potrebbe essere usata per condizionare il tempo attraverso un anello-laser. Ritornando alla politica di Casa nostra, potendo utilizzare una macchina dl tempo, ipoteticamente si potrebbero eliminare quei politici che non siano di nostro gradimento; e, navigando, si potrebbe fare in modo, che il Presidente Toma avesse a tenersi ben lontano dal maggiore cadreghino politico regionale, perseverando invece nella cura dell’avviato studio commerciale di cui è orgoglioso titolare. Insomma un viaggiatore del tempo potrebbe brigare e farlo diventare, volendo, addirittura socio di ‘Potenza & Partners’ che continua e rinnova la tradizione della struttura fondata dal dr. Gianni Russo nel lontano 1953 a Milano con una filosofia consistita nel massimizzare il valore del servizio, fornendo una consulenza eccellente, tempestiva e intelligibile.

Da accorto guidatore della macchina del tempo, se volessimo, potremmo aiutare il gen. Giustini, Commissario straordinario per la Sanità pubblica, a ‘ritoccare’ la propria storia. Come? Rapendo il P.m. del Tribunale di Campobasso che - giorni fa - l’ha reso destinatario di un avviso di garanzia. Potrebbe incidere sulla giornata in cui l’inquisitore s'accinge a dare l'esame per entrare in Magistratura, di tale da stroncare la sua carriera sul nascere. Il futuro P.m. esce di casa per presentarsi ai suoi esaminatori ed il viaggiatore del tempo gli cala in testa un cappuccio e lo trasferisce in un luogo lontano così da impedirgli di perseguire il generale in futuro. L’idea potrebbe giovare all’intera Assemblea regionale. Non si può mai sapere che altri P.m. dedichino le proprie attenzioni ad altri politici o ad altri Commissari. Per ciò stesso, il viaggiatore potrebbe occuparsi del rapimento di un’intera generazione di futuri Magistrati, prelevandoli nel giorno degli esami così da impedire a ciascuno di occuparsi della politica in futuro. Addirittura, per evitare che le future toghe avessero a ripresentarsi alla successiva sessione d'esame, potrebbe tornare ancora più indietro per fare in modo che le loro mamme non incontrino mai i loro papà. Si tratterebbe di una soluzione per così dire iniziale; ma definitiva quasi quanto la solita soluzione finale. Forse al viaggiatore più accorto converrebbe persino impedire le feste a casa d'amici dove, secondo le storie di famiglia, si sono incontrati i babbi e le mamme di questo o di quell’altro Magistrato. Volendo essere ancora più volpino, il nostro ipotetico viaggiatore potrebbe spingersi fino a sedurre di persona le nonne e le bisnonne delle varie toghe, intonando – al pianoforte – “Vola, vola, vola” in coppia con Mario Lanza, il più famoso dei tenori molisani.

Claudio de Luca