Cambio di rotta Asrem: direzioni mediche degli ospedali di Termoli e Isernia con più peso

TERMOLI. Primi frutti dell’ispezione ministeriale dello scorso gennaio, la direzione medica ospedaliera del San Timoteo, come quella del Veneziale di Isernia, diventa complessa e questo va a ristabilire un grado di responsabilità decisionale e funzionalità maggiore rispetto all’organizzazione interna al nosocomio di viale San Francesco.

Lo stralcio del provvedimento a firma del direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano

DATO ATTO che nei giorni 27 e 28 gennaio 2021 si è svolta presso gli ospedali pubblici dell’ASREM (P.O. “A. Cardarelli” di Campobasso, P.O. “San Timoteo” di Termoli e P.O. “F. Veneziale” di Isernia) e presso la Casa della Salute di Larino, una visita ispettiva ministeriale al fine di verificare la gestione dell’assistenza dei pazienti Covid e no Covid nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da SarsCoV-2;

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 0004389-25/02/2021-DGPROGS-MDS-P, recante: “Visita ispettiva ordinaria urgente, svolta i giorni 27 e 28 febbraio 2021 presso gli Ospedali dell’ASREM Cardarelli di Campobasso, San Timoteo di Termoli e Veneziale di Isernia e presso la Casa della Salute di Larino, al fine di verificare la gestione dell’assistenza dei pazienti Covid e no Covid nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da SarsCov-2”, trasmessa dal Commissario ad Acta della Regione Molise con nota prot. n. 34958/2021 del 25-02-2021, acquisita al prot. ASREM in data 26-02-2021 con n. 29732;

PRESO ATTO che nell’anzidetta nota ministeriale 00004389/2021 sono rappresentate “le considerazioni della Commissione ispettiva e le azioni di miglioramento individuate che dovranno opportunamente essere implementate a livello regionale e a livello aziendale”;

PRESO ATTO, altresì, che tra le azioni di miglioramento raccomandate viene compresa l’”adozione di modelli operativi per la gestione delle attività di Direzione Medica di Presidio orientati al governo della qualità e della sicurezza delle cure”;

CONDIVISA l’esigenza, resasi ancor più evidente nell’attuale fase di pandemia da COVID-19, di un intervento di natura organizzativa, volto a rafforzare la governance dei plessi ospedalieri regionali;

RICHIAMATO il Piano di Organizzazione Aziendale costituente la 2° parte dell’Atto Aziendale approvato con D.C.A. n. 39/2018, che - alla pag. 10 - riporta l’articolazione delle strutture organizzative della rete ospedaliera, prevedendo – con riferimento alla direzione medica di presidio – un’unica U.O.C (“Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Regionale del Molise”), a riporto diretto della Direzione Sanitaria aziendale;

VALUTATA l’opportunità, proprio al fine di potenziare la governance di Direzione Medica di Presidio, misura fortemente raccomandata nel verbale ispettivo innanzi citato, di implementare un nuovo modello organizzativo, nel quale ciascun plesso ospedaliero regionale sia dotato di una propria Direzione Medica, ponendone in capo alla Direzione Sanitaria aziendale la funzione di coordinamento;

RITENUTO, pertanto, necessario modificare l’anzidetto assetto organizzativo, prevedendo la presenza di una U.O.C. di Direzione Medica di Presidio per ciascuno dei plessi ospedalieri costituenti la rete regionale: hub “A. Cardarelli” di Campobasso, spoke “F. Veneziale” di Isernia e spoke “San Timoteo” di Termoli, in luogo dell’unica U.O.C. “Direzione Medica del Presidio Ospedaliero regionale del Molise”, attualmente prevista dall’atto aziendale;

EVIDENZIATO che le Strutture Complesse si qualificano per funzioni atte a governare o attuare processi complessi che richiedono un elevato grado di autonomia gestionale e che comportano la gestione di risorse umane, tecnologiche o finanziarie rilevanti per professionalità, entità o diversità e, dunque, rappresentano la corretta articolazione organizzativa alla quale ricondurre le Direzioni Mediche dei tre plessi ospedalieri regionali;

RITENUTO, pertanto di dover procedere di conseguenza alla soppressione delle UU.OO.SS.: “Direzione Medica del Plesso di Termoli”, “Direzione Medica del Plesso di Isernia”, anch’esse allo stato previste dall’atto aziendale;

EVIDENZIATO che:

- il presente intervento riorganizzativo è motivato dall’estrema urgenza di superare le criticità rappresentate nel richiamato verbale ispettivo e sarà oggetto di ulteriori e definitive rimodulazioni, con riguardo al numero complessivo delle UU.OO.CC. complesse, in sede di approvazione dell’atto aziendale definitivo, in corso di rielaborazione;

- al momento non tutte le UU.OO.CC. del previgente atto aziendale risultano attivate e, pertanto, fino all’approvazione del nuovo atto aziendale le attivazioni di cui alla presente deliberazione rappresenteranno vincolo per la Direzione Aziendale per il mantenimento dell’invarianza del numero complessivo di UU.OO.CC attivabili, che resta fissato in 62, come da D.C.A. n. 39/2018;

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di:

APPROVARE le seguenti modifiche dell’atto aziendale di cui alla deliberazione n. 301 del 27.03.2018:

1.nell’ambito delle strutture organizzative della rete ospedaliera di cui al Piano di Organizzazione Aziendale incluso nell’atto aziendale, vengono soppresse le seguenti unità operative:

a.SC Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Regionale del Molise;

b.SS Direzione Medica del Plesso di Termoli;

c.SS Direzione Medica del Plesso di Isernia;

2.nell’ambito delle strutture organizzative della rete ospedaliera di cui al Piano di Organizzazione Aziendale incluso nell’atto aziendale, vengono istituite le seguenti unità operative, a riporto diretto della Direzione Sanitaria aziendale:

a.SC Direzione Medica del Plesso di Campobasso;

b.SC Direzione Medica del Plesso di Termoli;

c.SC Direzione Medica del Plesso di Isernia;

3.nell’ambito delle strutture organizzative della rete ospedaliera di cui al Piano di

Organizzazione Aziendale incluso nell’atto aziendale, viene confermata l’unità operativa semplice “SS Direzione Medica del Plesso di Agnone”, a riporto dell’istituenda “SC Direzione Medica del Plesso di Isernia”;

MODIFICARE l’organigramma riportato alla pag. 10 del Piano di Organizzazione Aziendale costituente la 2° parte dell’Atto Aziendale approvato con D.C.A. n. 39/2018, come da prospetto allegato 1 alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale;

ESPUNGERE la declaratoria n. 69 allegata all’Atto Aziendale approvato con D.C.A. n. 39/2018, relativa alla “SC Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Regionale del Molise”, sostituendola con quella relativa all’istituenda “SC Direzione Medica del Plesso di Campobasso”, il cui testo è riportato nell’allegato 2 alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale;

INTEGRARE l’Atto Aziendale approvato con D.C.A. n. 39/2018 con le declaratorie n. 70 e 71, relative rispettivamente alla “SC Direzione Medica del Plesso di Termoli” e “SC Direzione Medica del Plesso di Isernia”, entrambe allegate alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (allegati nn. 3 e 4);

MODIFICARE il prospetto “Articolazione complessiva delle strutture (Organigramma)” allegato all’Atto Aziendale approvato con D.C.A. n. 39/2018, conformemente con tutto quanto sopra rappresentato, precisando che:

- il presente intervento riorganizzativo è motivato dall’estrema urgenza di superare le criticità rappresentate nel richiamato verbale ispettivo e sarà oggetto di ulteriori e definitive rimodulazioni, con riguardo al numero complessivo delle UU.OO.CC. complesse, in sede di approvazione dell’atto aziendale definitivo, in corso di rielaborazione;

- al momento non tutte le UU.OO.CC. del previgente atto aziendale risultano attivate e, pertanto, fino all’approvazione del nuovo atto aziendale le attivazioni di cui alla presente deliberazione rappresenteranno vincolo per la Direzione Aziendale per il mantenimento dell’invarianza del numero complessivo di UU.OO.CC attivabili, che resta fissato in 62, come da D.C.A. n. 39/2018;

STABILIRE che l’atto aziendale adottato con provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 301 del 27/03/2018 ed approvato con Decreto del Commissario ad acta n. 39 dell’11/04/2018, è da intendersi modificato nei termini di cui alla presente deliberazione anche nelle parti eventualmente in quest’ultima non espressamente indicate;

DARE ATTO che le modifiche ed integrazioni di cui al presente atto troveranno attuazione a seguito di approvazione con specifico provvedimento della Struttura Commissariale della Regione Molise.