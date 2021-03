Un anno di lockdown: dalla caccia alle streghe alla consapevolezza che non è finita

TERMOLI. Gennaio 2020, quattordici mesi fa. È questa la data X, quella che resterà per sempre nell’immaginario collettivo ed è impressa nei libri di storia: i tg nazionali iniziano a parlare di Wuhan, un paese della Cina di cui pochi, prima, ne conoscevano l’esistenza. Una “strana polmonite” teneva in ostaggio un mercato, epicentro di quella che, con il trascorrere del tempo, sarebbe diventata dapprima epidemia e poi pandemia.

Tra la preoccupazione e gli occhi puntati sulla Cina, arrivavano i proclami politici che tentavano di rassicurarci: “Le possibilità che arrivi in Italia sono scarse, niente panico”, dicevano. E noi ci abbiamo creduto, del resto chi meglio dei politici sa come agire prima che l’infezione si sparga? Un mese più tardi gli ospedali della Lombardia iniziano a riempirsi e l’Italia diventa l’epicentro europeo di un virus che, come uno storno di uccelli migratori, si muove di regione in regione.

Di lì a poco il primo lockdown (9 marzo 2020 ndr), le canzoni sui balconi e i cartelli, rispolverando nuvole e arcobaleni, inneggiando a quell’”Andrà tutto bene” anche se, in fondo, non ci abbiamo mai creduto davvero: come a Capodanno, quando mangiamo chili di lenticchie nella speranza che il nuovo anno sia migliore. Mesi in cui i supermercati del Molise, la regione tutto sommato fortunata grazie ai pochissimi contagi, sono sempre affollati: una corsa all’oro in cui si fa razzia di acqua, lievito, farina, penne rigate e carta igienica. Perché, in fondo, sapevamo come sarebbe finita. Mascherine, amuchina e alcool introvabili.

Assieme alla gara per gli approvvigionamenti inizia la “caccia alle streghe”, a quel paziente 0 (o 1) che ha portato il Covid-19 in Molise: voci che si rincorrono nelle strade, tra le mura di casa che indica Tizio o Caio come positivo. Come dimenticare il famoso gruppo di sciatori? “Quello è andato a sciare ed è tornato col virus”, si vociferava. Insinuazioni che mandano all’aria l’economia, con locali additati come focolai di un virus che, tuttora, fa meno vittime dei pettegolezzi.

E poi, il 9 marzo 2020, la prima vittima del Molise e primo lockdown nazionale: un 89enne di Sesto Campano muore allo Spallanzani, unico centro in grado di capirci qualcosa del virus e che, il 2 febbraio 2020, isola la sequenza del Sars-Cov-2 grazie ad un gruppo di ricercatori tra cui la molisana Francesca Colavita. Finalmente qualcosa di cui vantarsi.

Da allora un susseguirsi di Dpcm, di cui ormai ognuno di noi ha perso il conto, tiene in scacco l’Italia intera. Pasqua blindata, visita domiciliare ai congiunti al massimo in due con figli al seguito, basta che non abbiano ancora 14 anni. “Ne usciremo migliori”, dicevamo fra noi mentendo spudoratamente. Nascono le due correnti di pensiero (che chiamarlo così fa venire i brividi): quelli per cui il virus esiste e quelli che, tutt’oggi, inneggiano alla “semplice influenza”.

E poi l’estate senza eventi, ma con una voglia matta di uscire e il Molise, come un’isola felice, preso d’assalto da migliaia di persone: spiagge gremite, corsi affollati senza un centimetro libero. Gli uni accanto agli altri, dopo mesi di distacco e lontananza, con il desiderio di assaporare quella normalità di cui, a lungo, siamo stati privati. Proteste in piazza, insegne dei locali accese e richieste di riaperture, di vita (non normale ma proprio vita), le uscite con il cane venti volte al giorno, il riscoprirci raccoglitori di asparagi e verdure di campo quando prima non riuscivamo a riconoscere un fungo da un sasso.

Poi, a settembre, il vuoto e il terrore hanno preso lentamente spazio nelle nostre vite: in Molise il numero dei positivi e, sfortunatamente, dei morti, ha iniziato la sua impennata inarrestabile. Ad ogni sirena di ambulanza chiamavamo subito i nostri cari per rassicurarci che fossero ancora vivi, quando avremmo dovuto sentirli solo per chiedere cosa stessero facendo.

La scuola apre, la scuola chiude, si attiva lo smartworking nel settore privato e iniziano le chiusure dei locali: asporto sì, asporto no. Forse è meglio la consegna a domicilio o forse no. Gli ospedali sono gremiti, non ci sono posti letto e, nel 2021, ci si organizza con i Pma (volgarmente definiti ospedali da campo): i pazienti vengono trasferiti in elicottero fuori regione e si lotta ancora per la sanità, prestando tuttavia maggiore attenzione nel ricercare i colpevoli del disastro attuale che nel trovare soluzioni definitive e dando il via ad una campagna elettorale con grossi proclami ma nessun fatto.

E così, un anno dopo una nuova ombra ricade sulle nostre teste: la possibilità di nuove chiusure in tutto lo Stivale, di nuovo una Pasqua senza famiglia, attività sull’orlo della bancarotta e di nuovo la “caccia alle streghe”. Video e foto di persone che fotografano e riprendono altri, colpevolizzandoli di uscire a camminare fregandosene del virus quando loro, per primi, sono in giro a fare i controllori violando i Dpcm.

Ci ritroviamo qui, dopo 365 giorni (e qualche ora), ancora al punto di partenza, come fossimo in una partita di Monopoli dove abbiamo pescato una carta probabilità che ci riporta laddove abbiamo iniziato. Sparliamo ancora dei nostri concittadini, spargendo in giro voci su presunti positivi che fanno star male i diretti interessati. Ce ne freghiamo se siamo positivi e asintomatici, uscendo a fare due passi o la spesa. Tanto abbiamo le mascherine. Riponiamo le nostre speranze nel vaccino, attendiamo fiduciosi quella chiamata che non arriva e, come in “Ciao professore”, pensiamo: “Io speriamo che me la cavo”.

Ma sapete qual è la verità? La verità è che siamo recidivi, eterni studenti che dopo la bocciatura continuano a ripetere gli stessi errori pensando che, stavolta, una botta di fortuna arriverà anche a noi. Siamo in un eterno loop temporale che ci rende solo più stanchi e cattivi con gli altri: gli stessi a cui, un anno fa, avremmo chiesto quel famoso chilo di zucchero per fare un dolce o addolcire il nostro caffè.