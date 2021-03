TERMOLI. C’è attesa per il punto vaccinale allestito all’interno del PalAirino a Termoli, specie dopo le lamentele degli insegnanti costretti a recarsi a Campobasso per ricevere la dose di vaccino. Tuttavia, se è vero che è tutto pronto in piazza Giovanni Paolo II, manca l’autorizzazione dell’Asrem, attesa pare per fine mese, anche se c’è chi vorrebbe bruciare le tappe, per ridurre i disagi della parte di popolazione destinata a ricevere l’AstraZeneca. Intanto, l’ufficio di Protezione civile ha messo assieme il report dell’attività da inizio pandemia, a firma dell’ingegnere capo Gianfranco Bove: «Il 30 gennaio 2020, dopo il verificarsi di numerosi casi di polmonite nella regione centrale cinese di Wuhan, l’Oms ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e l’11 marzo l’ha definita “situazione pandemica”.

Di conseguenza, con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, in Italia è stato dichiarato lo stato di emergenza e con il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, si sono adottate le prime misure urgenti finalizzate al contenimento dell’epidemia da COVID-19 e alla gestione dell'emergenza epidemiologica.

A Termoli, con ordinanza sindacale n. 47 del 06.03.2020 è stato attivato il Centro operativo comunale (Coc) nell’ambito del quale, pur non esistendo un piano di emergenza sanitaria, le funzioni di supporto hanno svolto diverse attività che per il dirigente scrivente hanno riguardato diverse operazioni di protezione civile ed attività di messa in sicurezza di tutti gli immobili comunali, inclusi i plessi scolastici di competenza.

Di seguito la descrizione in ordine cronologico delle attività svolte dal 6 marzo 2020 ai giorni attuali. Da marzo 2020 a marzo 2021, fornitura di n. 2260 mascherine tipo FFP2, distribuite al personale dipendente del Comune di Termoli addetto ai servizi essenziali, alla Polizia Municipale, agli operatori di protezione civile comunale e alle associazioni volontarie di protezione civile; da marzo 2020 a marzo 2021, assistenza continuativa agli operatori che hanno eseguito le numerose sanificazioni presso le strutture comunali ove si sono rese necessarie; da marzo a maggio 2020, fornitura di n. 2000 guanti in nitrile, distribuiti al personale dipendente del Comune di Termoli addetto ai servizi essenziali, alla Polizia Municipale, agli operatori di protezione civile comunale e alle associazioni volontarie di protezione civile; da aprile a settembre 2020, acquisto e installazione di n. 20 pannelli di protezione in plexiglass per gli sportelli comunali ed in particolare per l’allestimento del segretariato sociale di largo delle Foibe, ove sono stati distribuiti alla popolazione i sussidi previsti dal governo (buoni spesa, ecc…); a marzo 2020, la squadra operativa del servizio manutenzione ha installato presso il piazzale antistante l’ospedale san Timoteo e la sede ASREM di via del Molinello, le tende per il pre-triage ospedaliero; a marzo ed aprile 2020, in corrispondenza delle restrizioni di cosiddetto lockdown, si è provveduto alla chiusura fisica del parco comunale “Girolamo La Penna” e degli accessi all’arenile del lungomare nord e sud; a marzo 2020, è stato allestito presso il plesso scolastico “Albert Schweitzer”, un dormitorio pubblico per n. 20 senza tetto diviso per genere; a maggio 2020, messa in sicurezza dei giochini e delle attrezzature ludiche dei parchi pubblici comunali; da aprile e giugno 2020, preparazione dei percorsi protetti per l’esercizio delle attività mercatali in diversi mercati rionali della città; aprile 2020, fornitura e conseguente installazione di dispenser distributori di liquido igienizzante in tutti i plessi di competenza comunale (sede municipale, uffici del giudice di pace, uffici periferici, biblioteca comunale, mercato ittico e comando Polizia Locale); aprile 2020, installazione di dispenser distributori di liquido igienizzante in tutti i plessi scolastici di competenza comunale; aprile 2020, fornitura ed installazione degli elementi di segnaletica di sicurezza per l’accesso a tutti i plessi di competenza comunale; da giugno a luglio 2020, effettuata la messa in sicurezza delle spiagge libere del lungomare nord e sud, attraverso l’approvvigionamento e installazione di n. 1000 paletti di distanziamento dei bagnanti, l’installazione di cartellonistica e con il noleggio di bagni chimici.

Dal luglio 2020, con lavori che si sono protratti sino al mese di settembre, sono stati effettuati interventi di edilizia leggera in molte scuole comunali secondo le indicazioni fornite dai dirigenti scolastici per la messa in sicurezza delle attività didattiche; ad agosto 2020, in concomitanza con la prossima riapertura delle scuole, il personale del servizio manutenzione ha smantellato il dormitorio per senzatetto della scuola Schweitzer per riallestirlo presso la palazzina degli alloggi di servizio della ex caserma dei carabinieri di via Martiri della Resistenza; ad ottobre 2020, al fine di ridurre l’afflusso di persone nella sede municipale, è stato allestito ed aperto un ufficio periferico dedicato ai servizi cimiteriali presso il cimitero comunale; ad ottobre 2020, in piazza Monumento, il personale operativo del servizio manutenzione ha allestito le strutture dedicate alla iniziativa promossa dall’Asrem, Regione Molise e Comune di Termoli, denominata “Movida COVID Free”, ove sono stati eseguiti n. 500 test sierologici di positività al Sars Cov 2 per le gli under 35; a febbraio 2021, allestimento del centro vaccinazioni presso il palazzetto dello sport di piazza del Papa (Palairino); a febbraio 2021, assistenza alla Croce Rossa Italiana per l’installazione di un ospedale da campo nei pressi dell’ospedale San Timoteo; a marzo 2021, supporto per l’allestimento delle strutture funzionali all’iniziativa “screening drive through”.