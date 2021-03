TERMOLI. Una delle puntate più difficili, ma anche più emozionanti, del ciclo di trasmissioni di Termoli in Diretta, quella proposta ieri sera, lunedì 8 marzo, e condotta in live streaming dall’editore Nicola Montuori, anche ideatore del format giunto al terzo ciclo durante l’emergenza sanitaria.

Quasi coincidente con l’annuncio delle 100mila vittime della pandemia in Italia, bilancio a sei cifre che si è tragicamente aggiornato col bollettino nazionale poco prima che il programma avesse inizio, proponendo tre testimonianze dirette di tre familiari di persone che hanno pagato con la vita il contagio da Covid.

Anche le date sono significative, siamo all’anniversario del lockdown nazionale. L’emergenza Covid in Molise traguarda il primo anno. Il coronavirus si è manifestato anche in Molise, nel basso Molise, in particolare, nella prima settimana del marzo 2020 e da allora, salvo periodi di basso o nullo contagio, non ci ha più mollato.

Per questo, Termoli in Diretta, ha voluto dedicare a tutti coloro toccati nella sfera affettiva una edizione particolare, imperniata alla memoria, alle sofferenze, ai lutti, al cordoglio, al ricordo e alle testimonianze di coloro che sono volati in cielo in questa maledetta pandemia, che ha sconvolto l’esistenza di tutti, ma soprattutto di coloro che hanno perso i propri affetti.

Ospiti Silvio Cannarsa, che ha perso il fratello Salvatore, prima vittima molisana della pandemia, Diego Dall’Ava, figlio del docente e commercialista Franco, scomparso il 9 gennaio scorso e Veronica D’Angelo, figlia dell’indimenticabile Carminuccio.

Vi riproponiamo le loro storie, i racconti, che siano di monito sia nell’attenzione alle norme anti-contagio, sia per chi governa e amministra sanità e territori.