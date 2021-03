TERMOLI-CAMPOMARINO. Sono 100mila le vittime del Covid-19 in Italia in poco più di un anno: una media di 273 morti al giorno. Persone, non numeri come, erroneamente, ci hanno abituati i vari bollettini regionali e nazionali. Dietro di loro ci sono storie, un passato e le famiglie che ne ricorderanno per sempre l’essenza.

Per onorarli e, soprattutto, per non dimenticarli, il quotidiano ‘La Repubblica’ ha riempito con i loro volti quattro intere pagine: ci sono i nostri zii, i nostri nonni, le nostre madri ed i nostri padri ma, soprattutto, c’è un pezzo della nostra Italia che se ne va. Non solo anziani, come spesso si sente, ma anche giovani. Perché il virus può colpire chiunque.

Tra quei volti, stampati nero su bianco, ci sono anche Salvatore Cannarsa e Luigi Florio: termolese di 82 anni il primo, ucciso dal virus il 15 marzo 2020 (prima vittima termolese) e 60 anni di Campomarino il secondo (e 18esima vittima) che si è spento il 19 aprile 2020. Due vite, le loro, difficili da narrare ma che hanno lasciato un segno nelle comunità del Basso Molise.

Amante del mare e della sua Termoli, Salvatore era uno sportivo, ma prima ancora un padre, un nonno ed un amico fidato che sorrideva alla vita in qualsiasi circostanza. Un pezzo di Termoli – e di pane come si suol dire – il cui ricordo resterà per sempre impresso nei nostri cuori. Una personalità di spicco che ha ricevuto, postumo, il premio ‘Gente di Mare’ e che ieri è stato ricordato, laddove ce ne fosse bisogno, dal fratello Silvio nella trasmissione “Termoli in Diretta” ideata e condotta dall’editore di TermoliOnLine Nicola Montuori.

E poi c’è Luigi, padre di tre straordinari ragazzi, un ‘gigante buono’ come lo descrivono tutti ancora oggi. Dipendente di Molise Acque, dedica la sua vita al volontariato, cercando di assistere i meno fortunati e donar loro tutto ciò di cui avessero bisogno.

Da meno di un anno il Molise è più povero – e continua ad impoverirsi – di quella bontà ed energia verace in grado di trasformare una giornata uggiosa nella più soleggiata primavera. A Salvatore, Luigi ed a tutti i morti molisani va il nostro più sentito grazie. Non sarete dimenticati. Mai.