Screening di massa: cancelli aperti in Misericordia e auto in fila fin dal mattino

TERMOLI. È partito questa mattina, mercoledì 10 marzo, la prima tranche di screening della popolazione presso la sede della Misericordia di Termoli, grazie agli infermieri e i volontari dell’associazione assieme a quelli del Cives. Una lunga fila di auto si è formata lungo via Biferno: a bordo centinaia di termolesi in attesa di sottoporsi al tampone antigenico, in modalità drive through, per sapere l’eventuale positività al Covid-19.

Il lungo serpentone di vetture ha iniziato a formarsi fin dalle 8 di mattina, nonostante i cancelli aprissero alle 9, orario in cui sarebbero iniziati i test. Migliaia le candidature pervenute dai residenti di Termoli, uno dei centri del Basso Molise – e della Regione – maggiormente colpito da questa nuova ondata pandemica. In questi quattro giorni dal 10 al 14 marzo, si sottoporranno al tampone rapido circa 2mila 300 persone: si tratta dei primi 7 gruppi, dei 12 totali, che hanno effettuato la prenotazione ad uno dei 12 gruppi messi a disposizione dal Comune di Termoli.

«La partecipazione c’è – commenta la volontaria della Misericordia di Termoli Patrizia Colantuoni – Saremmo dovuti partire alle 9 ed alle 8 c’era già la fila. Fortunatamente arriviamo sempre prima, così da riuscire a smaltire la coda nelle tre postazioni a disposizione. Dopo il botto iniziale si va più a rilento, ma abbiamo già fatto un quarto di quelli che avremmo dovuto fare nella giornata. Sono convinta che verso mezzogiorno e a fine serata ci saranno i due picchi».

In questa prima fase sono stati disposti 4mila tamponi (all’appello mancano gli ultimi 5 gruppi le cui date saranno comunicate la prossima settimana), ma non si esclude che lo screening possa essere riproposto ad aprile, come confermato dall’Assessore Michele Barile: «La prossima attività di screening dovrebbe avvenire ad aprile. Questa mattina c’è stata una discreta affluenza, malgrado sia una mattinata lavorativa. Notevoli le adesioni che, ad oggi, sono circa 3mila 500».

I risultati dei tamponi sono disponibili entro 15 minuti dal test e sono comunicati via mail ai negativi. «Se esce un positivo viene contattato via telefono non appena c’è il risultato – ha spiegato Colantuoni – In contemporanea viene avvisato anche il medico di base».

«Non lo faccio tanto per me – commenta una donna – Quanto per la mia famiglia. Pur stando bene voglio sapere se, per caso, io sia positiva e asintomatica così da non correre il rischio di contagiare altri». Il successo dello screening, evidenziato dal via vai di auto che entravano e uscivano dalla sede della Misericordia, è dettato dalla necessità di mettere al sicuro le fasce più deboli della popolazione: «Serve a me per stare più tranquillo – commenta un cuoco in fila – Ma soprattutto per i più anziani e per i miei genitori. Sono sconsolato per tutte le chiusure che ci sono, spero che con i vaccini la situazione possa migliorare».