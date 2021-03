Al via le vaccinazioni over 80 all'ospedale da campo del San Timoteo Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Come anticipato anche nell'intervista al direttore generale dell'Asrem, Oreste Florenzano, stamani al via all'ospedale San Timoteo, nell'Hospitainer da campo della Croce Rossa italiana le vaccinazioni agli anziani over 80. Presente il personale dell'associazione, in 15, tra medici, infermieri e operatori sanitari, infermiere volontarie, per garantire un maggior numero di somministrazioni, fino a un quintuplo rispetto a quelle realizzate sin qui giornalmente a Termoli.

Oggi in programma almeno 250 inoculazioni, col personale operativo 12 ore, dalle 8 alle 20.

Abbiamo intervistato il responsabile dell'Hospitaneir, Alessandro Serafini, il medico anestesista Salvatore Frisone e una infermiera volontaria, per farci spiegare come avviene questa riconversione della struttura logistica arrivata e allestita nell'ultima settimana di febbraio.