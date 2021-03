Altri 4 lutti in basso Molise, la pandemia continua a colpire il territorio

TERMOLI. Quattro decessi in basso Molise nelle ultime ore, anche se solo uno avvenuto negli ospedali molisani. Quattro lutti ulteriori per un territorio che sta pagando a carissimo prezzo la pandemia e la diffusione della variante inglese. Scomparse non presenti nel bollettino di ieri sera diffuso dall’Asrem.

Un 56enne è deceduto dopo alcuni giorni di ricovero fuori regione. La salma rientrerà nelle prossime ore in città.

A spegnersi anche una 92enne di San Martino in Pensilis, nella sua abitazione. Infine un 67enne dipendente comunale in pensione di Montorio nei Frentani, spirato nell’ospedale di Ariano Irpino. Infine, è morto a 58 anni un cittadino di Portocannone, ricoverato all’ospedale Cardarelli. Cordoglio dalle amministrazioni locali per i decessi di Montorio e Portocannone.