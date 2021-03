LARINO. Sugli alberi ‘segati’ nel Parco delle tre fonti i Carabinieri forestali hanno avviato un’indagine.

La consapevolezza che i fatti, quasi sempre, parlino chiaro rende amara l’infelice contemporaneità di certe vicende come questa di Larino che ci accingiamo a narrare. Mentre, a livello nazionale, v’è chi apre un “vecchio-nuovo” discorso sull’ambiente che va in direzione di un rispetto e di pretesa verso luoghi da preservare), nel centro frentano almeno una grossa fetta di Paese crede che il verde sia tenuto in non-cale dall’attuale maggioranza che opera a Palazzo ducale. Presentemente sono in molti a pensare che, se - anni fa - un Esecutivo con una radice politica ideologicamente uguale a quella attuale, si diede l’imperativo di vedere rivalutato il cosiddetto Parco delle Tre Fonti, oggi si assisterebbe ad una sorta di dissesto che concreta una evidentissima ‘barbarizzazione’ degli alberi che dimorano nella zona, ‘segati’ addirittura alla base. Possibile (sono in molti a chiederselo) che, mentre ha preso ad operare un Governo che accetta un discorso pieno di futuro-‘green’, nel centro frentano non ci si riesca a staccare da un passato che fa ricordare – da un punto di vista ecologico – tempi più bui? Eppure tutti speravamo che, con la transizione prevista dal ‘Recovery plan’, la Comunità potesse andare nella direzione di un diverso ‘facere’, certamente lontano da quanto qui sembrerebbe permesso, nella falsa prospettiva che il nuovo nome affibbiato al Ministero della transizione ecologica sia piuttosto uno specchietto per le allodole che una realtà destinata a cambiare il volto di un Paese ed il nostro futuro immediato. Anni addietro il percorso nacque dal progetto di recupero ambientale di un Vallone che rappresenta un luogo di grande interesse naturalistico, soprattutto per le specie arboree che lo rendono una delle ultime oasi verdi del territorio. L’area è un impluvio naturale che termina nel fiume Biferno. La denominazione del Parco è dovuta allo scorrere di tre fontane: quelle di S. Pardo, di Basso e di S. Francesco. Lungo i percorsi pedonali si scorgono piccoli orti visibili attraverso le siepi ed alcune piante (ciliegi, fichi, noci meli). Nell’àlveo del valloncello sono presenti salici e pioppi; nelle aree limitrofe al canale si trovano olmi, pini d’Aleppo, cipressi dell’Arizona, roverelli. Non manca la vegetazione arbustiva della macchia mediterranea come il pungitopo, l’asparago comune ed altre specie.

É possibile incontrare animali selvatici (volpi e cinghiali). Gli uccelli più diffusi presenti sono il colombaccio, la gazza ladra, il merlo; poi pettirossi, passeri, e rapaci (poiana e gheppio). Naturalmente sulla storia dei tagli effettuati da mani ignote nel vallone siamo convinti di potere essere smentiti da chi mantiene le rédini della cosa pubblica; ma, almeno per il momento, l’impressione è quella per cui la grande novità del nuovo ‘green’ governativo, a Larino, sembrerebbe appartenere più al grande filone del ‘maquillage’ istituzionale che alle intenzioni veraci. Insomma, qui si vedrebbe la ‘rivoluzione’ quasi che fosse un ritocco estetico da mettere in bella grafìa su carta intestata. In pratica, se vuoi rendere più appetibile una cosa, dipingila in verde-pastello; ma avrai creato soltanto una sorta di ‘tendenza-cipria’ e non uno scudo per agevolare l’ambiente. Tutto fumo e pochissimo arrosto, insomma! Un po’ come quando un ricordevole ‘referendum’ abolì il Ministero dell’agricoltura rifacendolo uguale, ma con un altro nome (Ministero delle politiche agricole). O come quando, con un altro ‘referendum’, fu abolito il finanziamento dei partiti, provvedendo a continuare a satollarne le fila facendolo passare per un ‘rimborso elettorale’. Evidentemente, a Larino, si ritiene che il giochino sia stato quello solito. Eppure, stavolta, ci aveva pensato addirittura Beppe Grillo in persona, quello che si autodefinisce ‘l’elevato’. E così, dopo il Ministero dell’ambiente è nato quello della transizione ecologica (che però, tradotto in termini autentici, può essere tranquillamente definito della transizione terminologica). Si ha la possibilità di comprendere quale difesa poco ad oltranza intrattenga l’Esecutivo frentano, seguendo sui cellulari le assise civiche del 4 febbraio, quando l’assessore delegato Vesce ha avuto ad esprimersi sul Parco delle tre fonti manco fosse stata la mìtica Sibilla, difendendo non si sa bene chi, che cosa e perché.

Eppure oramai sarebbe il caso di riferire per bene i fatti, sempre che li si voglia rendere noti. Oramai della storia delle essenze arboree recise stanno occupandosi i Carabinieri forestali che hanno già assunto a verbale le dichiarazioni del primo cittadino. Sul contenuto di quanto riferito non c’è unanimità. Ma c’è da supporre che non si sia trattato della solita incredibile difesa di chi sembrerebbe conoscere bene i fatti senza essere sorretto dalla reale volontà di parlare. Secondo la ‘vulgata’ ufficiale i terreni del Parco sarebbero di pertinenza della Provincia di Campobasso. Un modo come un altro per sostenere che, a difendere il verde, dovrebbe essere l’Ente di via Roma e non Palazzo ducale. Seppure fosse vero, sarebbe soltanto una scusa dal momento che un Sindaco (con la sua Polizia locale) non può esimersi dal vigilare sul ‘green’, attivando indagini e perseguendo eventuali reati. Con cio vogliamo significare: gli Uffici comunali hanno instaurato una corrispondenza sul taglio con l’Ente provinciale e con l’Autorità giudiziaria per mettere entrambi al corrente dei fatti? Tali comunicazioni sono agli atti dei settori competenti? Si sostiene, tra l’altro, che soltanto il suolo adibito a campo di calcio (peraltro ad uso dilettantistico) ricadrebbe nella disponibilità della Provincia; e che questa l’avrebbe assegnato in uso all’Istituto tecnico agrario statale. Ad onta di tale ipòtesi, però, conversando con i diversi “frontisti” della zona, s’innesca qualche dubbio, fatta propria da un ‘blog’ locale sui ‘social:”Ma è certo che la particella 829 del foglio 59 del Catasto terreni del Comune di Larino sia della Provincia e non del Comune di frentano?”.

Claudio de Luca