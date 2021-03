Polizia locale, «Sollecitiamo la somministrazione dei vaccini a chi è in prima linea

TERMOLI. Dopo l'annuncio con cui il Governatore del Molise, Donato Toma, ha fatto sapere che anche gli agenti di Polizia municipale dei comuni molisani avrebbero ricevuto le vaccinazioni, arriva il sollecito da parte dell'associazione Amopol, a firma del presidente Domenico Esposito e del suo vice, Pietro Cappella (ora comandante della Polizia locale di Termoli). Sollecito inviato alla direttrice regionale della Salute, Gallo. «In nome e per conto dell'associazione di categoria massimamente rappresentativa a livello regionale, pur comprendendo il tempo presente e le difficoltà gestionali derivanti, siamo qui a sollecitare la concreta attivazione dei protocolli vaccinali che coinvolgano velocemente le donne e gli uomini in servizio presso i Corpi e servizi di Polizia locale del Molise.

Parliamo di personale a servizio delle Comunità locali che in particolar modo in questo periodo di "zona rossa" sono sul campo, oltre per il disbrigo dei compiti ordinari d'istituto, soprattutto in prima linea per garantire il rispetto dei provvedimenti comunali, regionali e governativi in ambito sanitario. A loro dobbiamo certezze al pari delle altre forze di Polizia, che hanno già avviato le procedure vaccinali, pertanto Vi chiediamo con correttezza e comprensione, di riscontrare in tempi rapidissimi questo sollecito, con azioni concrete. Aver aperto la piattaforma ed aver permesso le iscrizioni quanto lontano è dall'attuazione dei protocolli vaccinali? Il rischio di contagio per questa specifica categoria riteniamo sia sotto gli occhi di tutti, estremamente evidente, ragioni per cui bisogna riconoscere delle aliquote paritarie rispetto a tutte le altre Forze di Polizia in campo e garantire concretezza ed azione.

L'educazione e i modi adottati per la presente richiesta ci auguriamo non siano fraintesi e bistrattati, ma rispettati e riscontrati velocemente».