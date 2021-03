«Un grazie sincero a chi, tra enormi difficoltà ed immensi sacrifici, aiuta noi, colpiti dal Covid»

TERMOLI. Abbiamo trascorso un periodo difficile, periodo di sofferenza, preoccupazione, paura…periodo che non si è ancora concluso del tutto ( e che, lo sappiamo bene, non si concluderà con la fine della “nostra” storia, perché quella è la storia, purtroppo, di tanti, troppi altri, intorno a noi, e non si può non soffrire anche per loro), ma che abbiamo affrontato e che, pian piano, stiamo superando, grazie a voi:

-al Dott. Domenichelli

-a tutti i medici dell’USCA di Larino (in particolare al Dott. Florio)

-al personale sanitario che lavora al loro fianco

-all’associazione SAE112 e al suo Presidente Matteo Gentile

-alla Dott.ssa Elvira Pellegrino

Grazie, per la competenza, la disponibilità, la pazienza, la dedizione, l’empatia con cui siete stati e accanto ai nostri genitori, ammalati di Covid, con le indicazioni “Tecniche” sulle terapie da seguire ed i consigli profuso quotidianamente per affrontare le loro difficili giornate.

Grazie per la vicinanza e l’infinita umanità con cui avete supportato noi familiari in qualsiasi momento ne abbiamo avuto bisogno.

Grazie, per tutto!

ELIANA e DANIELE P.