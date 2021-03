TERMOLI. Secondo giorno consecutivo (5 quelli previsti sino a domenica) per lo screening antigenico in via Biferno, nella sede della Misericordia.

Sono oltre 3.500 quelli prenotati dai termolesi, di cui 307 (su 350) effettuati ieri e tutti negativi.

A operare i volontari della Misericordia di Termoli e gli infermieri della Cives Molise, coordinati da Patrizia Colantuoni, volontaria della Misericordia, assieme al Governatore Romeo Faletra. L'auspicio è che le 3.500 e oltre persone prenotatesi per questo screening possano contribuire a confermare la tendenza.

La prima parte del calendario per lo screening epidemiologico gratuito voluto dall’amministrazione comunale di Termoli andrà avanti sino a domenica 14 marzo. Per sottoporsi al tampone antigenico, nei giorni indicati, bisognerà recarsi presso la sede della Misericordia di Termoli, in via Biferno 22, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Si ricorda che è necessario presentarsi con il “Modulo richiesta tampone antigenico” già compilato e firmato. Possono sottoporsi al tampone solamente i residenti in città. Per tutti coloro che non lo avessero ancora fatto, il modulo è scaricabile sul sito istituzionale dell’ente. Questo il calendario delle giornate residue: giovedì 11 marzo 2021 Gruppo 2; venerdì 12 marzo 2021 Gruppo 3; sabato 13 marzo 2021 Gruppi 4 e 5; domenica 14 Marzo 2021 Gruppi 6 e 7. I gruppi complessivi sono 12, quindi sarà necessario poi organizzare altre giornate di screening.