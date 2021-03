Il Covid non perdona, altre due vittime nelle ultime ore a Termoli: un 55enne e un 56enne

TERMOLI. Altre due giovani vittime del Covid a Termoli, purtroppo. Un 55enne che era stato trasferito in Cross all'istituto di Casapalocco di Roma, dopo ricoveri al San Timoteo e al Cardarelli, è deceduto due giorni fa, domani le esequie in città.

Un 56enne è deceduto ieri al Neuromed di Pozzilli e c'è il cordoglio della Uiltec, con Carlo Scarati: «Il COVID che ha graziato me,oggi, mi porta via un amico sincero ed un grande sindacalista della nostra famiglia UILTEC del Molise....ciao SAVERIO!

Oggi grande lutto per la Uiltec Molise!!!

Ciao Saverio, all'amico prima che al Sindacalista.

Tu rappresentavi tutto quello che nella Tua funzione i Lavoratori vorrebbero riscontrare: disponibilità, competenza, generosità ed immancabile ironia.

Ti sei dato senza risparmiarti e nonostante Ti dicessimo di stare attento al lavoro, Tu rispondevi che per essere un buon Sindacalista bisognava dare l'esempio e, nonostante la Tua non ferrea salute, Tu eri sempre lì " sul fronte " e prima di ricoverarTi, mi hai ricordato che avrei dovuto chiamare Galloppa per i premi sospesi per i Lavoratori della Tua azienda ed io l'ho fatto, perchè come diciamo sempre: " E' meglio prendere il sicuro, ancora ci dovesse capitare qualcosa".

Vigila da lassù per la Tua famiglia, noi le staremo accanto quaggiù e da oggi, sarò più sereno nel morire, perchè so lassù ritroverò un amico sincero...ciao Saverio r.i.p.»