URURI-SAN MARTINO IN PENSILIS. Di stamani gli auguri per la nascita della splendida Alessia Pia La Serra, ora arrivano i ringraziamenti della mamma Giacinta D'Arienzo e del papà Antonio.

«Scrivo spinta da un sincero e profondo sentimento di stima e gratitudine.

In un momento storico in cui troppo spesso si sente parlare di malasanità in Italia, ho potuto constatare l’elevato livello di competenze professionali dell’Ospedale San Timoteo di Termoli, struttura molisana sanitaria pubblica.

Mi riferisco in particolare alla U.O.C. di Ostretricia e ginecologia, diretta dal Dott. Berrnardino Molinari.

L'esperienza, la capacità e la preparazione, di grande livello professionale, che contraddistinguono il lavoro dei medici e di tutta l’equipe professionale, sono accompagnate da una distintiva componente umana e di profondo rispetto per il paziente; peculiarità necessarie e benefiche che contribuiscono senz'altro alla ripresa sia fisica che psicologica, grazie al clima di pace e tranquillità che si respira nel reparto.

Tali medici, oltre alle eccellenti qualità professionali messe in atto, hanno dimostrato una collaborazione, un affiatamento ed un coordinamento impeccabili.

In particolare modo, vorrei ringraziare:

La dolcissima e insuperabile e impeccabile Dott.ssa Elvira Fiadino, professionista competente: in tutto quello che fa ci mette il cuore. Il Dott. Flocco, perché nei suoi occhi ho trovato tanto amore, per il suo modo professionale attento ed incoraggiante: i suoi occhi esprimono gioia e ti danno una luce unica per aiutarti sempre! Le ostetriche, Angela e Carola, due angeli custodi, persone splendide, professioniste adorabili, come mamme, amiche.

Con l’augurio che queste parole possano essere per voi sempre fonte di guida e motivazione.

Vi auguro di continuare al meglio la vostra preziosa missione.

Infinitamente grati,

I genitori della piccola Alessia Pia,

Giacinta e Antonio La Serra»..