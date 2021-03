Giustini: «Mi dimetterò, perché costretto a farlo, ma non subito: prima alcuni atti importanti»

CAMPOBASSO. Per la seconda volta pochi mesi si torna a parlare delle dimissioni del commissario ad acta della sanità in Molise, Angelo Giustini, destinatario negli ultimi giorni di un avviso di garanzia da parte della Procura di Campobasso sulla gestione dell'emergenza Covid in Molise. Ebbene, il generale della Guardia di Finanza ha confermato alla Tgr con un messaggio, diffuso nell'edizione delle 14, l'intensione di dimettersi, «Poiché costretto a farlo, ma non prima di aver firmato alcuni provvedimenti importanti per la comunitù», queste le parole del commissario.