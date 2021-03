Maltempo e danni alle aziende per canali esondati, «La Regione deve risarcire»

TERMOLI. Un’altra battaglia giudiziaria con esito positivo è quella portata a casa dall’avvocato Gasperina Di Brino che contattata telefonicamente coì commenta “Finalmente dopo ben 7 anni di causa e oltre 11 dai fatti i miei assistiti, tutti titolari di note aziende del Basso Molise, hanno visto valere i propri diritti dinanzi al Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli.

Pochi giorni fa, infatti, è stata depositata la sentenza che condanna il Consorzio di Bonifica Destra Trigno e Basso Biferno unitamente alla Regione Molise, al pagamento di tutto quanto dovuto a titolo di risarcimento danni per le piogge risalenti all’ottobre 2009 e che, a causa dell’assenza di pulitura dell’alveo e degli argini artificiali del Canale di Bonifica, procurarono danni ingenti ai ricorrenti.

Per onestà personale prima che professionale, devo sottolineare che il Consorzio di Bonifica, dopo il deposito della Consulenza Tecnica d’Ufficio, per mezzo della propria Compagnia Assicurativa, ha proceduto al pagamento della quota di propria competenza.

Ovviamente ciò non è successo per la Regione Molise, la quale anche di fronte non solo a sentenze di condanna ma anche a provvedimenti resi dal Commissario Ad Acta in ottemperanza alle sentenze, è tutt’oggi latitante!

Per diversi procedimenti terminati con sentenze favorevoli, per avere i risarcimenti di cui alle pronunce, io e i miei assistiti siamo dovuti ricorrere dinanzi al TAR per la nomina di un commissario ad acta che individui i capitoli di spesa da cui attingere per soddisfare le parti.

E, nonostante l’operato del Commissario a tutt’oggi la Regione Molise in persona del Presidente e dei Dirigenti dei Settori interessati, nulla ha fatto, bleffando nuovamente le parti lese con tutte le responsabilità del caso avendo io stessa inviato tutto quanto alla competente Procura della Repubblica.

Ovviamente i miei assistiti di qui a breve verranno risarciti di tutto quanto con somme anche aggiuntive rispetto a quelle riconosciute nelle sentenze di merito a causa del comportamento latitant6e della Regione, ma tutto questo, a costo e sulle spalle di noi cittadini già gravemente pressati dalla situazione creata dal Covid ma, soprattutto dalla mala gestio Regionale”.