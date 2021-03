Lotto di AstraZeneca sospeso già utilizzato anche in Molise, parte la verifica dell'Asrem

TERMOLI. Incombe anche sul Molise la preoccupazione riguardo il lotto di AstraZeneca bloccato dall'Aifa nella giornata di oggi. Dosi di quel lotto sono state utilizzate anche a Termoli e Isernia, per alcune somministrazioni effettuate nei plessi ospedalieri dei due centri.

Come abbiamo già pubblicato in una news precedente, a seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca anti-Covid, Aifa ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto coordinamento con l’Ema, agenzia del farmaco europea.

Al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali eventi.

Aifa sta effettuando tutte le verifiche del caso, acquisendo documentazioni cliniche in stretta collaborazione col Nas e le autorità competenti. I campioni di tale lotto verranno analizzati dall’Istituto Superiore di Sanità.

Aifa comunicherà tempestivamente qualunque nuova informazione dovesse rendersi disponibile».

In merito, l'Asrem, informa che in data odierna è stato comunicato da AIFA il ritiro precauzionale del lotto di vaccini ASTRAZENECA n. ABV2856.

Tale lotto, destinato anche alla Regione Molise è stato utilizzato dal 18/02/2021. Non è pervenuta da nessuno dei centri vaccinali segnalazione di eventi avversi.

A scopo precauzionale sarà inviato un sms a coloro che hanno ricevuto il vaccino ASTRAZENECA n. ABV2856, per informarli della citata circostanza.

Coloro che hanno ricevuto il vaccino ASTRAZENECA n. ABV2856 (circostanza che può essere verificata anche tramite il cartellino ricevuto all’atto della somministrazione), possono rivolgersi al proprio medico curante per la segnalazione di eventuali reazioni.

Si sottolinea che SOLO ed ESCLUSIVAMENTE il lotto ASTRAZENECA n. ABV2856 è oggetto di verifica».