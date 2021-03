Totaro: «Dipendente Asrem positivo dopo il vaccino, subito test sugli anticorpi neutralizzanti»

TERMOLI. «In questi giorni un dipendente Asrem dell'ospedale di Termoli nonostante si sia già vaccinato della seconda dose a fine gennaio, lavoratore in luogo altamente a rischio, comunque si ammala di Covid in questi giorni». Lo afferma il patologo clinico dell’Asrem, Giancarlo Totaro. La cosa allarma molto tutti i lavoratori della sanità Asrem. Questo lavoratore a rischio dovrebbe essere tutelato dal datore di lavoro prevedendo alla rilevazione e dosaggio degli anticorpi neutralizzanti per verificare che il vaccino abbia funzionato o viceversa verificare se il vaccino somministrato non ha funzionato contro una possibile variante del virus dando una importantissima informazione ai fini della valutazione clinico-epidemiologica. «Questo episodio di contagio di un operatore ospedaliero è estremamente preoccupante e pericoloso che non può non allarmare pertanto la Asrem ha il dovere di testare urgentemente tutti i lavoratori che hanno ricevuto il vaccino se hanno gli anticorpi immunizzanti anti Spike. Non si capisce perché questi test derimenti, che già erano iniziati al laboratorio di Campobasso e Termoli ne aveva fatto richiesta e preparato l'apparecchiatura, stranamente sono stati bloccati a Campobasso e bloccati per Termoli. Un atteggiamento in Molise inspiegabile visto che questi test vengono regolarmente fatti in altre regioni. Non è assolutamente accettabile che i lavoratori della sanità, ma anche i tutti i cittadini molisani, non debbano sapere se il vaccino somministrato ha fatto il suo effetto protettivo nei confronti dell'infezione da Sars Cov2 con la determinazione degli anticorpi neutralizzanti anti Spike solo per motivi burocratici/amministrativi. Se quel lavoratore dell'ospedale di Termoli avesse fatto il "test" degli anticorpi neutralizzanti magari avrebbe potuto sapere se il vaccino non aveva fatto effetto con tutte le conseguenze positive per la sua salute. Quanti lavoratori Asrem, o cittadini molisani, hanno fatto il vaccino e potrebbero non aver sviluppato alcuna immunità e quali rischi stanno correndo. Si spera con convincimento che questo contagio occorso al lavoratore dell'ospedale di Termoli serva almeno ad accelerare l'iter di autorizzazione del test anti Spike perché tutti i vaccinati della Asrem di Termoli vogliono conoscere a loro tutela se hanno sviluppato una efficace immunità. Questi test devono essere autorizzati immediatamente da chi ha il dovere e onere di farlo».