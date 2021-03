TERMOLI. Si è concluso alle 17 il secondo giorno di screening antigenico alla sede della Misericordia di Termoli, dove da stamani sono state 288 le persone, sulle 350 prenotate nel primo gruppo odierno, a essere sottoposti a tampone rapido per il cosiddetto tracciamento anti-Covid.

Nessun positivo, con 287 negativi e un solo tampone dall'esito incerto.

A operare i volontari della Misericordia di Termoli, con la dottoressa Elda Della Fazia, infermieri e Oss, e gli infermieri della Cives Molise. La prima parte del calendario per lo screening epidemiologico gratuito voluto dall’amministrazione comunale di Termoli andrà avanti sino a domenica 14 marzo.

Per sottoporsi al tampone antigenico, nei giorni indicati, bisognerà recarsi presso la sede della Misericordia di Termoli, in via Biferno 22, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Si ricorda che è necessario presentarsi con il “Modulo richiesta tampone antigenico” già compilato e firmato.

Possono sottoporsi al tampone solamente i residenti in città. Per tutti coloro che non lo avessero ancora fatto, il modulo è scaricabile al seguente link: http://www.comune.termoli.cb.it/images/Tamponi_21/DRIVE_IN_TAMPONI.pdf.

Questo il calendario delle giornate residue: venerdì 12 marzo 2021 Gruppo 3; sabato 13 marzo 2021 Gruppi 4 e 5; domenica 14 Marzo 2021 Gruppi 6 e 7.

I gruppi complessivi sono 12, quindi sarà necessario poi organizzare altre giornate di screening.