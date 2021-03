Scampata al crollo della Jovine, sconfitta dal Covid: muore a 71 anni la prof Concetta Terzano

MONTELONGO.Era miracolosamente sopravvissuta al crollo della Jovine, 18 anni e mezzo fa, ma il Covid l’ha sconfitta. E’ morta nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli l'insegnante Concettina Terzano, che solo 25 giorni prima aveva perso il marito Cenzino e la scorsa settimana anche il cugino di primo grado Luigi Pardo, l’ex assessore regionale. Concettina era tra coloro che si erano salvati dal terremoto del 31 ottobre 2002, scampando miracolosamente al cedimento del plesso di San Giuliano di Puglia costato la vita a 27 angeli e a una collega. Triste epilogo per un centro piccolo come Montelongo, dove la pandemia sta mietendo vittime e facendo annientare famiglie e pagine di storia locale. Ieri anche un secondo decesso, un 81enne in Malattie infettive sempre del Cardarelli.