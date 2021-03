Altro che Tik Tok: quando al riparo del salone il barbiere ti consegnava il calendarietto "osé"

AMARCORD. Sino a mezzo secolo fa, il “salone” del barbiere era un vero e proprio luogo di contatto sociale, ed era in questa sede che i clienti si scambiavano chiacchiere e confidenze.

Oggi solo gli ultrasessantenni possono ricordare, pure con qualche nostalgia, i famosi calendarietti profumati che i giovani di bottega donavano ai propri clienti nell’approssimarsi delle festività natalizie. Lo scopo era quello di guadagnare, per l’occasione, una mancia più lauta del solito. Il ‘rito’ di cui diremo iniziò intorno alla metà degli Anni Cinquanta. Alla conclusione del taglio della barba o dei capelli, il ‘mastro’ si girava verso il commesso e lo esortava:“Ragazzo, spazzola!”. Nel periodo natalizio, subito dopo l’invito, veniva consegnato un ‘cadeau’ che poi – per tradizione - divenne il famoso calendarietto profumato di cui si narrerà di seguito. Il ‘Maestro’ deponeva su di un piccolo tavolino una diversità di oggetti che, minuziosamente, veniva predisposta a seconda della ‘caratura’ biologica del cliente: per i giovanotti si trattava di “pose osé”, ai clienti più seriosi (ed in età) venivano consegnate “immagini di opere liriche” o riproduzione di “quadri d’autore”. La loro utilità era legata all’opportunità di potere avere, sempre a portata di mano, un calendario che consentisse di sapere nell’immediato quali fossero i giorni festivi e quali i lavorativi.

Naturalmente, essendo destinati - per la maggior parte - ad un pubblico maschile, il contenuto costante delle immagini era rappresentato dalle “donnine”, viste dapprima come fatto esclusivamente decorativo e, solo successivamente, quale ammiccante soggetto erotico. Ritualmente queste piccole cortesie del salone venivano consegnate non solo all’approssimarsi delle festività natalizie quand’anche di sabato. Ma ogni giorno poteva essere buono, se ci fosse stato un cliente nuovo da fidelizzare. Solo il profumo che li accompagnava era sempre diverso. In un salone i riti da seguire erano tanti: occorreva attendere il proprio turno, magari scorrendo giornali e riviste. La lettura privilegiata er rappresentata dai numero settimanali di “Cronaca vera”, richiesto per la ‘nera’ che ne occupava le pagine; c’era chi preferiva un fotoromanzo, messo a disposizione dalla moglie del barbiere dopo l’usuale lettura che ne avrebbe fatta. Nell’attesa, chi non voleva leggere avrebbe osservato il titolare del salone pulire il rasoio con le schedine del ‘Totocalcio’ vecchie di qualche settimana. Difatti era d’uso nettare la lama - dopo la passata sul viso dei clienti - lasciando scivolare i rigurgiti di spuma da barba sugli stampati. I calendarietti, o taccuini figurati, avevano un profumo che molti rammentano ancora oggi.

E non solo le essenze! Chi non ricorda quei quadernetti a fogli doppi, piuttosto consistenti, legati da un cordoncino di seta che terminava con un fiocchetto. Venivano confezionati in bustine trasparenti di carta velina profumata di essenze penetranti. Stampati per conto dei fabbricanti di profumi per la categoria dei barbitonsori, venivano di poi concessi in omaggio ai titolari dei saloni. Avevano il formato di un biglietto da visita e portavano impressi, oltre ai mesi dell’anno (accoppiati a due a due), alcune figurine a più colori riproducenti odalische discinte oppure danzatrici spagnole con uno spacco nell’abito stretto da cui fuoriusciva sempre una coscia affusolata; in altre stampe erano riprodotte bellezze tipiche dei vari popoli della Terra e – più tardi – i disegni vennero soppiantati da vere fotografie di donnine discinte, o seminude, con occhi assassini, con braccia alzate e serpeggianti nell’aria, dai seni opulenti e dalle reni inarcate. I padri di famiglia li custodivano nel segreto del portafogli; e qui li mantenevano, gelosamente nascosti da occhi indiscreti, per un anno intero per poi essere messi da parte ‘in ascosto loco’, al sicuro – o quasi – dalle ispezioni muliebri e dalla comprensibile curiosità dei figli che avevano immaginato subito di cosa potesse trattarsi. Solo in occasione di qualche spesa, una zaffata di profumo rivelatore poteva venire ‘soffiata’ in faccia ai familiari, dalle anse a fisarmonica del portafogli, quando il ‘pater familiae’ vi metteva mano per compiere il rito (che una volta era ieratico e solenne) del pagamento.

Ma, prima o poi i figli, frugando nei cassetti, finivano col trovare qualcuno di quei taccuini, magari risalenti ad anni prima, curiosamente secretati ed ancora impregnati di violetta o di bergamotto. Aprivano allora il quadernetto con ansia, nella certezza di trovare immagini proibite ma soprattutto in preda al timore di varcare la soglia dei gusti segreti del padre, arrivando a carpire le sue oscure compiacenze carnali, comprendendone i desideri repressi di sicuro accoppiati a quelle figurine che, bene spesso, stampate com’erano su fondi dorati, lasciavano sulle dita un’impalpabile polvere di princisbecco. Nei mobili delle vecchie case, sotto gli strumenti notarili ingialliti e le bollette della luce e del gas di prima della guerra, magari mescolate alle fotografie dei parenti defunti (oppure confuse tra le cianfrusaglie che non si osa di gettare via), giacciono chissà quanti di quei taccuini, ormai privati del profumo che hanno esalato lentamente nel giro di tanti anni, con i loro cordoncini rossi o gialli, lungo il dorso, ed il fiocchetto in basso. Forse mettendoli sotto il naso, ed alitandovi sopra, si potrebbe ancora coglierne un ultimo efflùvio, dolciastro ed un po’ straziante come tutti gli odori dell’infanzia. Ogni epoca ha i suoi valori e il suo stile di vita. Questi piccoli calendari tascabili oggi sono scomparsi, soppressi prima dalle agendine in plastica ed oggi resi inutili dagli ‘smartphone’ e dalle immagini di ‘Tik Tok’ .

Claudio de Luca