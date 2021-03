Pandemia e lavoro, il messaggio di fiducia di un imprenditore ligure in Molise

TERMOLI. Lavoro e occupazione soffrono maledettamente a causa della pandemia. Ma ci sono realtà che riescono ancora a offrire sbocchi sul mercato. La Nuova E.I.S. di Roberto Pizzorno, società ligure leader nel settore della realizzazione di impianti industriali, continua ad assumere personale del Basso Molise. Infatti, dopo i lavori effettuati presso un’importante fabbrica sita nel Nucleo Industriale di Termoli, Pizzorno, coadiuvato dal suo capo cantiere Antonello Di Toro, continua ad avvalersi, in alcuni cantieri del Nord Italia, delle prestazioni di tubisti, saldatori, carpentieri e manovali, tutti residenti nel nostro territorio. Per i nostri corregionali è una situazione tutt’altro che trascurabile tenuto conto del particolare momento che stiamo attraversando e che vede centinaia di migliaia di lavoratori inoccupati, in cassa integrazione o con lavori part time. Ci auguriamo che con i Recovery Fund ci possano essere risorse utili da destinare anche alla nostra Regione, al fine di dare una spinta al settore industriale, un impulso alle assunzioni e, perché no, consentire alla Nuova E.I.S. di poter tornare ad operare nel Molise.