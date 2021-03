Come scommettere in totale sicurezza dall’Italia grazie ai casinò online

TERMOLI. Il panorama dei casinò online è sempre più vasto e quando è ora di scommettere i giocatori italiani spesso non sanno a quale piattaforma affidarsi. Fortunatamente però è lo stesso Stato italiano ad aiutarci, tutelando così gli scommettitori digitali. Ma non solo, un occhio attento può riconoscere velocemente se un sito è affidabile o meno.

La certificazione ADM

Prima di iniziare a scommettere molti giocatori si assicurano che il casinò da loro scelto sia munito di una certificazione ADM, detta anche AAMS. Sebbene anche alcuni casinò privi di questa certificazione siano sicuri, utilizzare solo siti ufficialmente riconosciuti ci dà una sicurezza in più. Come si evince dal sito Adm.gov.it questa certificazione è infatti rilasciata dallo Stato italiano soltanto ai siti che rispettano alcune regole imposte per la tutela dei giocatori. La certificazione quindi funge come marchio di sicurezza ulteriore che comporta, come spiegato nella pagina dedicata di GallinaScommesse.it, la presenza di sistemi implementati allo scopo di proteggere il giocatore da truffe e frodi, promuovendo anche il gioco sicuro.



I casinò certificati ADM sono inoltre sviluppati appositamente per rispondere alle esigenze di un’utenza tutta italiana e quindi offrono la possibilità di leggere i regolamenti nella nostra lingua e di trovare i migliori giochi prodotti proprio da alcune delle più celebre aziende italiane ed europee del settore. Se scegliendo un casinò ADM i giocatori italiani possono fare sogni tranquilli, è comunque importante fare attenzione ad altri particolari prima di scegliere il casinò su cui giocare.



Come riconoscere un casinò sicuro

Sono molti gli elementi che distinguono un casinò digitale sicuro da uno da evitare. Tra questi spiccano ad esempio i metodi di pagamento disponibili. Sempre più casinò fortunatamente oggi offrono la possibilità di effettuare depositi, ricariche o richiedere rimborsi tramite sistemi di pagamento sicuri e affidabili. Tra questi spiccano i tanti portafogli elettronici come PayPal.com/it, i bonifici e perfino i pagamenti tramite criptovalute.

Se come abbiamo già detto è importante che il sito sia in italiano, è altrettanto fondamentale che anche il servizio clienti sia offerto nella stessa lingua. Un casinò affidabile deve infatti permettere a tutti i giocatori, quindi anche quelli che non parlano inglese, di ricevere tutto l’aiuto necessario in caso di dubbi, curiosità o contenziosi.



Quando si decide di giocare su un determinato casinò online bisogna inoltre fare attenzione durante la navigazione stessa. Non dobbiamo infatti farci confondere da altre piattaforme, magari meno sicure, con nomi simili e quando scarichiamo le app per giocare su dispositivi mobili dobbiamo farlo solo dai siti ufficiali dei casinò. Giocando online comunichiamo infatti molti dei nostri dati personali e solo i siti sicuri offrono connessioni crittografate e la tutela della nostra privacy.

Un ultimo consiglio, infine, è quello di leggere le recensioni online scoprire qual è stata l’esperienza degli altri giocatori sulle diverse piattaforme disponibili. In questo modo potremo scoprire quali sono i punti di forza e le debolezze dei diversi casinò e scegliere quello che fa per noi.

Non è sempre facile scegliere il casinò online più sicuro su cui iniziare a scommettere. Grazie alle certificazioni ufficiali, a sistemi di pagamenti tecnologici e alla possibilità di accedere a giochi in italiano possiamo però tentare la fortuna dall’Italia sapendo che i nostri dati e i nostri risparmi saranno tutelati.