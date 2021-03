I guai compiuti dalla pandemìa di coronavirus

MOLISE. Con l’emergenza-coronavirus perfino gli adolescenti sono invecchiati di colpo: se un ragazzo non lo mandi a scuola, se lo tieni distante dagli amici, se pensi che ogni comitiva che si componga sia un’adunata sediziosa, gli hai proibito di stare all’aperto, gli hai evitato di viaggiare, hai finito di farlo andare per istrada o di fare ‘movida’ e stai imponendogli di vivere da anziano con un corpo (e con pulsioni) da giovane. D’accordo che così hai diminuito i rischi di contagio; però hai accelerato l’invecchiamento di tutte le sue cellule, ivi comprese quelle cerebrali. Gli anziani si allontanano dal proprio corpo perché di questo coacervo di polpe e di ossa finiscono con il fidarsi sempre di meno.

Ed ecco perché, corrente la pandemia, abbiamo anteposto la salute ad ogni altra esigenza, diventando – di concerto - più senescenti (di quanto non fossimo) tutti di un colpo. In pratica abbiamo vissuto un anno sotto coperta, fruendo solo di una mezza tregua estiva, rimanendo reclusi in casa per vivere una convalescenza, distanti da tutti, isolati dagli altri, al riparo dal mondo. In tal modo è vero che abbiamo curato la nostra sopravvivenza, ma siamo vissuti di meno senza lavorare, senza uscire e senza viaggiare, al solo scopo di non rischiare alcunché. Abbiamo patito la lontananza dai corpi altrui, addirittura diffidando dagli amici. Ma, nonostante tutto, molti sono morti a causa della pandemìa; me, ciò nonostante, il mondo non è diventato più giovane; anzi si è caricato della vecchiaia deceduta negli altri, e noi ne abbiamo ereditato la senilità. Siamo diventati spettatori correnti, meno attenti alla nostra vita ma più desti nel vigilare sugli altri, temendo che la morte – in analogia – potesse colpire anche noi.

Abbiamo vissuto le ore di ogni giorno che Dio mandava in terra per lo più stravaccati sul divano per seguire, in tv, il video che ci riferiva questo o quell’altro fatto, il numero dei morti quotidiani, collegandoci a Face book per ‘esistere’ almeno sui ‘social’; ci siamo dedicati alle mansioni domestiche ed a disporre le mascherine col pensiero sempre fisso ai vaccini. Attendendo ad una quiescenza del genere, non ci siamo più dedicati manco alle comuni consolazioni vive sul palcoscenico dei pensionati: il viaggio, l’immersione in altri luoghi, la frequenza di corsi di dizioni (come avevamo sempre desiderato), l’accesso ai teatri ‘et similia’. Addirittura siamo stati costretti a vivere lontano dai figli e dai nipoti perché la prudenza consigliava di tenerci da lungi, noi da loro e loro da noi. Non parliamo, poi, delle diete saltate, perché la cattività è rafforzativa delle abbuffate gratificatrici, se non altro per compensarci di ben altre privazioni; senza dilungarci per l’omissione forzata dei controlli medici di ‘routine’, rinviati nel timore di frequentare gli ospedali. ‘Dulcis in fundo’ non è possibile minimizzare la vita trasandata vissuta, di per sé asociale, per non parlare degli strascichi tendenti alla depressione per la pandemia e del terrore che, comunque, ci sta tenendo sotto scacco.

Tutto questo ha contribuito a fiaccarci, nel fisico e nella mente, assegnandoci ad un percorso, sicuramente comune a tanti: quello dell’invecchiamento globale. In definitiva un anno così ci ha abbioccati nel corpo e nello spirito; in quanto all’umore, è meglio non parlare. E questo è stato un danno biologico che va ben al di là dei danni del virus, ben oltre i ricoveri ed i decessi. Eravamo già una società di ‘anziani’, con un’età media sbilanciata verso la senilità in cui la popolazione dei pensionati sta raggiungendo quella dei lavoratori. Quando si poteva passeggiare, si incontrava una processione di teste bianche. Una popolazione in tali condizioni invecchia di colpo dopo un anno di convalescenza per pandemìa. Seppure a volersi fregare delle disposizioni partorite dal Governo, pure aggirando i divieti, le cose non potrebbero cambiare. In un mondo chiuso non puoi vivere all’aperto. Non hai luoghi, sei privo di compagni, non fruisci di situazioni in cui esercitare la libertà e godere la vita a piede libero. Ogni serata diventa un mortorio. Se si fossero adottate precauzioni e sanificazioni, distanziamenti, mascherine, divieti di assembramento (ma senza alcuna chiusura né arresti domiciliari), sarebbe andata peggio? Non abbiamo termini veri di paragone per dire o per smentire. Ma non si tratta di immaginare i “se”, bensì di affrontare, in piena coscienza, gli effetti di quest’anno coatto: come si risale la china della vecchiaia, come si supera la visione della vita, il marasma senile; con quale elisir si può recuperare l’età rubata? Come restituire l’energia repressa e depressa per poter recuperare e risorgere?

Chissà se recupereremo mai lo spirito, soprattutto vivendo nei piccoli Paesi del Molise dove – fino a trent’anni fa - c’era un circolo frequentato da vecchi galantuomini col bastone e con l’orologio a cipolla chiuso nel taschino,con i colletti inamidati e pieni di acciacchi raccontati ad ogni giro di scopone e ad ogni conversazione, punteggiata da crisi catarrosi. In un certo senso si trattava di un circolo del “Decadimento” che non è di certo mutato ora, quando il medesimo sodalizio viene frequentato da giovinetti poco più pimpanti che manco s’accorgono di accedere ad una comunità che non ha coscienza del proprio declino e che perseverano raccontandosi – un giorno dopo l’altro - i rispettivi pensieri, il piacere del vivere comunque, le amnesie ed i pettegolezzi. Da giovane, mi aggiravo in un circolo come questo appena descritto, visitandolo come un parco archeologico di animali preistorici. Ora mi sembra di essere tornato a quel tempo, con la differenza di far parte oramai anch’io del parco dei superstiti; e di invocare, come loro, una sorta di risorgimento sia pure al limitare della senilità. Purtroppo abbiamo perso quasi un anno di vita; e, in un anno, forse ne abbiamo smarrito dieci.

Claudio de Luca