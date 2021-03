CAMPOBASSO. Come annunciato, manifestazione di protesta davanti al Consiglio regionale sulla sanità e sull’emergenza Covid

Decine le persone che si sono radunate in via IV Novembre a Campobasso.

«I cittadini dell’intero Molise, mossi da sentimenti di rivalsa nei confronti dell’intero Consiglio regionale per le assurde e colpevoli decisioni prese in tema di sanità pubblica e di pandemia, spontaneamente hanno dato vita a un raggruppamento di persone che, con l’ausilio del web, tende a mandare a casa coloro che, a giudizio popolare, si sono resi responsabili di azioni deplorevoli, quali, ad esempio, la non realizzazione di un centro Covid che di fatto ha contribuito a far aumentare in maniera esponenziale le morti da Coronavirus in regione», il messaggio degli organizzatori.

Numerosi i comitati e le delegazioni anche di componenti politiche, che hanno aderito.

Ringraziamo TeleRegione Molise, per le immagini.