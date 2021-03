L'ex commissario alla sanità del Molise Giustini si avvale della facoltà di non rispondere

CAMPOBASSO. L'ex commissario ad acta della sanità molisana Angelo Giustini, dimessosi venerdì scorso dal suo incarico dopo essere stato iscritto sul registro degli indagati dalla Procura di Campobasso, si è avvalso stamani della facoltà di non rispondere.

Giustini si è recato alle 10 al palazzo di Giustizia dal procuratore capo Nicola D'Angelo. Giustini, arrivato in Molise nel 2018 inominato dal primo governo Conte, è accusato dei reati di abuso d'ufficio e omissione di atti d'ufficio in merito alla gestione dell'emergenza Covid.

«Nei giorni scorsi, dopo aver ricevuto la convocazione dei magistrati, ha nominato suoi avvocati Danilo Leva e Giuseppe Stellato.

Il generale in pensione era stato chiamato per rimettere a posto i conti della sanità molisana, commissariata da 12 anni, ma ha lasciato l'incarico dopo essere finito sotto inchiesta perché - secondo la Procura - tra "omissioni e ritardi" avrebbe determinato "una gravissima situazione di disservizio sanitario nella gestione dei malati di Covid".

A Giustini viene anche contestato di aver nominato, senza averne la facoltà, un commissario locale per la gestione dell'emergenza che aveva individuato nell'attuale direttore generale dell'Asrem, Oreste Florenzano. Nelle carte dell'inchiesta c'è pure il progetto del centro Covid mai realizzato a Larino. Un progetto che la Procura definisce "inqualificabile" e che avrebbe creato "una sorta di lazzaretto nella totale assenza dei più elementari presupposti di scienza medica e disciplina di organizzazione sanitaria». (Ansa).

«Oggi Giustini si è avvalso della facoltà di non rispondere, in quanto alla luce delle articolate contestazioni che gli vengono addebitate, abbiamo bisogno di ulteriore tempo anche noi per approfondire e quindi ci siamo riservati di depositare nei prossimi giorni una memoria difensiva proprio per chiarire tutti gli aspetti, nel dettaglio di questa vicenda. Lui è molto sereno, ha piena fiducia nell’operato della Magistratura e noi siamo convinti che le condotte che ha posto in essere, non sono penalmente rilevanti.

A sgombrare il campo da ogni tipo di dubbio, ha anche presentato nei giorni scorsi, come ben sai, le dimissioni, proprio per fugare dubbi e per meglio poter difendere quello che è stato il suo operato», le dichiarazioni dell'avvocato Danilo Leva a Termolionline.