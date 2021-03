TERMOLI. Altra giornata costellata, ormai possiamo dirlo, quotidianamente di notizie luttuose. Termoli sta perdendo progressivamente personaggi e pagine della sua storia. Come nel caso di Romano Caruso, deceduto a 73 anni, storico proprietario del lido Medusa. Di recente aveva subito alcune operazioni al cuore.

E’ venuto a mancare questa mattina, amico e storico personaggio molto conosciuto negli ambienti termolesi soprattutto per la sua attività balneare, uno dei più longevi e storici della nostra costa.

Romano aveva sposato Rosangela, la primogenita della famiglia Mancini, i creatori in origine del Lido Medusa.

Un ragazzone sempre scherzoso Romano, lui era un portatore sano di buon umore, era un fervido e convinto amante della natura. Quando voleva staccarsi dalla calura e dal caos del mare in piena estate salutava la famiglia per qualche ora e si rifugiava nella sua tranquilla e riposante campagna che amava alla follia.

Era anche un appassionato dello sport della caccia, proprio per la sua passione per la natura amava andare a caccia ma soprattutto per assaporare gli odori della natura non per il gusto di cacciare in se stesso.

Spesso quando le fatiche estive terminavano amava viaggiare alla volta della Thailandia anche quella terra dalla natura incontaminata, dove si ricongiungeva con il cognato Umberto per tutti noi Ninni Mancini, che inizialmente molti anni fa gestiva insieme a lui il lido, poi Ninni volò verso il Sud-Est asiatico e Romano con moglie, figli e genero restarono qui a proseguire l'attività di famiglia.

Con lui chiacchierate e tante risate, poi quando mi chiamavi "....Caro amico giornalista, che è successo oggi a Termoli?" io che ti rispondevo sempre scherzando, "Romano abbassa il titolo e aumenta la paga".

E' un vero peccato aver appreso questa triste notizia, la spiaggia senza la tua chioma bionda e quei baffoni sporgenti dalla prossima estate senza di te sarà molto più triste. Ciao amico mio Romano buon vento, la redazione di Termolionline si stringe attorno alla famiglia Caruso Mancini ed esprime le più sentite condoglianze alla signora Rosangela ai Figli Simona e Aldo, al genero Toufik, alla sorella e i nipoti e anche al cognato Ninni Mancini e la sua famiglia residenti a Phuket, in Thailandia. I funerali si terranno domani alle ore 15.30, in forma strettamente riservata secondo le normative anti-Covid.