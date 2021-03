Toma conferma le dimissioni della Grossi ma rivela: «Non sarò io il nuovo commissario»

CAMPOBASSO. Un marzo frenetico per la sanità molisana che oltre alle dimissioni di Angelo Giustini, commissario ad acta fino alla scorsa settimana, ora vede confermate anche le dimissioni della sub-commissaria Ida Grossi. La voce circa le dimissioni della dottoressa si erano diffuse nel pomeriggio, sono state confermate dal Governatore Donato Toma, che oggi era nella capitale per incontrare il Ministro della Salute Roberto Speranza. Lo stesso presidente della Giunta regionale del Molise, sotto mozione di sfiducia, presentata oggi in Consiglio regionale, ha anche ribadito che non sarà lui il nuovo commissario ad acta della sanità molisana, poiché questa ipotesi avrebbe comportato una trattativa politica lunga in una fase così emergenziale e lui stesso ora attende di conoscere il successore di Giustini.