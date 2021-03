CAMPOBASSO. Non sono 23, come annunciato nell'ultima settimana di febbraio, ma 18 medici provenienti dal Venezuela sono giunti oggi pomeriggio a Campobasso. Saranno utilizzati per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid-19. Il via libera c'era stato da parte dell'ex Commissario ad Acta per la sanità Angelo Giustini, formalizzato attraverso un decreto che disciplina anche le procedure di verifica dei titoli in loro possesso. Giustini ha presenziato anche al loro arrivo, assieme al direttorte generale dell'Asrem Oreste Florenzano.

Il provvedimento ha recepito la disponibilità manifestata lo scorso 27 gennaio dall'Associazione 'Venezuela: la piccola Venezia'. La durata degli incarichi libero-professionali è di 30 giorni, eventualmente prorogabile in considerazione dell'evoluzione epidemica. Le attività saranno dirette, gestite e coordinate dall'Azienda sanitaria regionale che procederà alla definizione degli aspetti organizzativi, gestionali e logistici del personale.

Quattro andranno in Malattie infettive e 2 in Terapia intensiva al Cardarelli, sempre a Campobasso in 3 al Pronto soccorso. Nel capoluogo anche uno in Medicina interna e uno in Pediatria. Pronto soccorso di Termoli destinazione di 4 medici e 3 andranno al Veneziale di Isernia, sempre al Pronto soccorso.

Domani in programma le visite mediche, quindi tampone e giovedì il vaccino, con la firma dei contratti prevista per venerdì. Saranno ospitati negli appartamenti di via De Gasperi di proprietà dell'UniMol.

