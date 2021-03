Aveva Dna da "Jervelelle": se n'è andato anche Giovanni Ludovico, detto “Giuann’ Feleciutt”

TERMOLI. A 74 anni se n’è andato un altro componente del gruppo folclorico A’ Jervelelle: Giovanni Ludovico, detto “Giuann’ Feleciutt”.

Giornata segnata da luttuosi avvenimenti quella termolese e tutte di persone molto conosciute, amate e stimate e ve lo diciamo senza falsa retorica, dopo l'aver appreso della scomparsa di Romano Caruso titolare del Lido Medusa, eravamo ancora tristi e sconsolati per la quotidianità di queste bruttissime notizie, ecco che apprendiamo di un altro decesso sempre giovane e sempre amico non solo nostro ma della grande comunità termolese con Dna da Jervelelle più genuina e termolese.

Giovanni Ludovico per tutti gli amici e conoscenti era "Giuann' Feleciutt".

Una persona schietta, piena di genuina e caratteristica termolesità, chi lo conosceva di meno può darsi che dava l'impressione di un burbero soprattutto quando faceva un certo tipo di sguardo con quegli occhi di ghiaccio, ma era un ghiaccio che si scioglieva all'istante davanti alle emozioni che gli serbava la vita, la famiglia per lui era su ogni cosa come era giusto, la sua signora Mirella, lui la considerava un'autentica regina, raramente lo vedevi senza di lei al suo fianco.

Non parliamo dei figli Giusy, Enzo e Nicola che vedevano in lui il classico "Supereroe", era anche un" Supernonno", nell'harem delle sue splendide nipotine, guai a chi le toccava Federica, Maira, Chiara e Nicole, come amava il genero Enzo e la nuora Antonella.

Il suo saluto amichevole quando m'incontrava m'inorgoglisce "Ueh Fratello' come sti? Sti bune? E questo è importante". Contento di averti conosciuto in questa vita e di esserti stato amico Caro Giuann Feleciutt', termolese genuino e cristallino anche per te che la terra ti sia lieve e come diciamo noi gente di mare buon vento in questo tuo ultimo e lungo viaggio verso gli Angeli.

i funerali avranno luogo mercoledì 17 marzo alle ore 10.30 presso la chiesa del Monte Carmelo in forma privata.