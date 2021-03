Prima donna commissario alla sanità in Molise? In pole position Flori Degrassi

CAMPOBASSO. Si è in dirittura d’arrivo per la nomina del successore di Giustini a commissario della sanità molisana. Il nome c’è, si tratterebbe di una donna Flori Degrassi medico, specializzato in chirurgia e in igiene nata a Pola (Croazia) e dal 2005 ha ricoperto il ruolo di direttore generale di Asl e istituti scientifici. Da poco in pensione continua a collaborare con la Regione Lazio sulla campagna vaccinale.

Nella giornata di ieri, proprio per trovare la quadra sul nome del nuovo commissario, il governatore Toma si è recato a Roma dove aveva in programma una fitta agenda di colloqui nei dicasteri di Speranza e Gelmini.

Ieri le dimissioni anche di Ida Grossi il sub-commissario alla sanità molisana, segno che la nuova nomina è alle porte.

Entro venerdì il Consiglio dei Ministri potrebbe nominare la Degrassi, che pare abbia accettato l’incarico, commissario alla sanità molisana e quale sub un manager veneto.