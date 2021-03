Verso un Ecomuseo tra Terra e Mare

GUGLIONESI. Parte una iniziativa finalizzata alla riscoperta dell’identità del territorio attraverso la raccolta del patrimoni bio-culturali, delle memorie della comunità locale per far emergere i valori identitari che rischiano di essere obliati. Quindi, restituirle alla comunità ed alle istituzioni locali ed ai turisti attraverso le mappe di comunità.

Questo l’obiettivo del progetto Scuolab, promosso dall’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi, nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise Risorse FSC 2014/20 – ScuoLab, di concerto con l’Amministrazione Comunale, l’Università del Molise (Cattedra di antropologia culturale) e l’Associazione DiChulter. Partner associati, Nuova Guglionesi e Collettivo Castelboom.

I partner, in particolare la Scuola, si sono posti come attori-protagonisti e veicolo di promozione presso la comunità locale di una maggiore consapevolezza del proprio patrimonio materiale ed immateriale e della propria identità, attraverso una metodologia comparativa basata sul metodo del conoscere attraverso “il fare ” e sullo scambio di buone pratiche utili per il futuro. Senza tralasciare il dato fondamentale del controllo scientifico sulle metodologie e gli esiti della ricerca.

Un attività che vedrà coinvolte tre classi del Liceo di Guglionesi per un numero di circa 60 allievi che verranno accompagnati in un percorso impegnativo di riscoperta/reinterpretazione della propria identità. La mappa di comunità è uno strumento che evidenzia il modo in cui la comunità locale vede, percepisce, attribuisce valore al proprio territorio, alle sue memorie, alle sue trasformazioni, alla sua realtà attuale e a come vorrebbe che fosse in futuro.

In tale cornice si evidenzia il valore positivo della collaborazione istituzionale tra Scuola e Comune finalizzata a rafforzare la coesione sociale attraverso la implementazione di attività per un viaggio dinamico nella propria storia e nel tessuto demo-etnoantropologico del territorio nella forma partecipata ed avanzata dell’ecomuseo.

Obiettivo ambizioso del progetto sarà quello di rendere alla comunità di Guglionesi un Ecomuseo, quale custode ed esempio di memorie materiali e immateriali del Molise, quelle vissute e quelle ancora vive e modello di tutela e di sviluppo proattivo del territorio.