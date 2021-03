4PX Tracking, una cronologia completa

TERMOLI. 4PX Express è un’azienda di spedizione cinese, che invia pacchi in tutto il mondo. Grazie alla sua collaborazione con eBay e Amazon, questa è anche la soluzione ideale per gli ordini di e-commerce.

E non fa solo consegne, ma 4PX offre anche servizi di logistica, software e consulenza. La compagnia è anche specializzata nell’invio tra frontiere e nel passaggio tra dogane. Un altro servizio chiave è il 4px tracking il numero di tracciabilità.

4PX Tracking, tutti i dettagli

Dopo aver fatto il vostro ordine, la vostra spedizione sarà pronta. Ed è in questo passaggio che riceverete il vostro tracking, per rintracciare il vostro ordine grazie a una cronologia completa.

Potete inserire il tracking sul sito ufficiale del corriere o attraverso un intermediario. Comunque, le diciture saranno sempre le stesse. Con il numero 4PX Tracking, le diciture sono in inglese, non italiano. Questi sono alcuni esempi delle descrizioni che potete vedere:

Shipment arrive/depart from airport, tradotto in spedizione arrivata è partita dall’aeroporto

Item arrived in the destination country, tradotto in oggetto/pacco arrivato nella nazione del destinatario. In poche parole, se il destinatario vive in Italia, il pacco è arrivato alla frontiera italiana.

Customs clearance in progress, tradotto nell'attesa dell’approvazione della dogana. Una volta ricevuto il via libera, il pacco sarà sdoganato.

Il numero 4PX Tracking è composto da 13 cifre che sono uniche al vostro ordine. Quindi nessuno potrà vedere i dettagli della vostra consegna. Vi basta un click.

4PX, non solo Tracking

Dal sito potete anche decidere dettagli del vostro ordine. Come il servizio di consegna veloce, il 4PX Global Express.

È anche importante sapere che il sito ufficiale della compagnia è in cinese o inglese. Non sarà il massimo, ma potete accedere ai dettagli su: en.4px.com. Quindi, come potete contattare la compagnia di spedizione? Attraverso l’email: overseasales@4px.com. Altrimenti, sul sito trovate anche in form online da compilare.

Questa azienda di spedizioni cinese offre spedizioni in tutto il mondo e perfino Forbes Magazine ne parla. Infatti la rivista, nel 2010, ha premiato 4PX con il titolo di “China’s Up and Comer,” una compagnia cinese da tenere d’occhio.

E da quel momento, l’azienda non ha fatto che crescere e migliorare. Il 4PX Tracking ne è una prova.