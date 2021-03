TERMOLI. Da diversi anni la cittadina adriatica può contare sulla professionalità dell’impresa ‘Consorzio Stabile Terra’, affidataria del servizio che si occupa della cura e della manutenzione del verde pubblico su tutto il territorio comunale.

Oltre a svolgere il proprio compito con la potatura di alberi e siepi affiancata dal monitoraggio costante della salute degli alberi, la ditta ha attivato anche il numero verde 800313136 per le segnalazioni da parte dei cittadini su eventuali criticità rispetto al verde urbano.

Pur esistendo da circa due anni, il numero è poco utilizzato dai residenti, che preferiscono convogliare le criticità relative alla flora direttamente al sindaco o all’assessore competente al ramo che dovranno, successivamente, reindirizzarle alla ditta competente.

Per questo, lo stesso ‘Consorzio Stabile Terra’ ha inteso sottolineare l’importanza di comunicare esigenze e necessità circa la vegetazione direttamente al numero verde 800313136, in modo da prendere in carico la segnalazione e risolverla nel più breve tempo possibile.