Toma di nuovo a Termoli in diretta, inviate le vostre (video)domande

TERMOLI. Lunedì 22 marzo alle 18.30 nuovo appuntamento con Termoli in Diretta, ospite il presidente della regione Donato Toma. A lui potrete rivolgere

le vostre domande che per questa occasione dovranno essere in video.

Potete registrare con il vostro smartphone (in modalità selfie e con camera in orizzontale) la domanda che volete porre al governatore.

Durante la puntata di lunedì 22 marzo le pubblicheremo per far rispondere al presidente Toma. Per inviare la vostra domanda alla redazione di Termolionline potete usare il numero whatsapp 392-068288. Appuntamento da non perdere, lunedì 22 marzo alle 18.30 a Termoli In Diretta.