TERMOLI. Sono quasi 6 milioni i poveri assoluti (ma la povertà preferisce il Nord).

All’Inps sono stati costretti ad ammettere che il reddito di cittadinanza non ha abolito la povertà in Italia. Nei dieci anni trascorsi tra il 2008 e il 2018 i compatrioti che non fanno pasti adeguati, che non riescono a scaldarsi d’inverno e che hanno problemi ad acquistare vestiti sono lievitati ed il reddito medio disponibile per le famiglie è tornato ai livelli degli Anni ‘90 mentre il numero di ore lavorate è ancora sotto ai livelli precedenti. Un’impiegata part-time ha raccontato che i problemi della sua famiglia sono iniziati quando la catena di supermercati per cui lavora il marito è entrata in crisi ed ha iniziato a pagare gli stipendi con un ritardo di mesi. «Non potevo garantire la regolarità dei pagamenti al proprietario – raccontava – e per questo abbiamo deciso di condividere la casa con un’altra coppia di amici».

Oggi la donna vive con il marito e i due figli in un’abitazione condivisa con un’altra famiglia di cinque persone.

Nonostante il sistema italiano di ‘welfare’ e di contrasto alla povertà si sia rivelato inadeguato, a fronte della situazione prodotta dalla crisi, per anni i Governi hanno trascurato il problema. E così "lo scoppio della pandemia ha colpito il sistema economico italiano in forme e intensità allarmanti e imprevedibili". Lo sostiene l'Istat nell'8^ edizione del “Rapporto sul benessere equo e sostenibile” (Bes), dopo 10 anni dall'avvio del progetto. Il crollo dei livelli di attività economica ha avuto effetti negativi sul reddito, sul potere d'acquisto e soprattutto sulla spesa per consumo. L'aumento della povertà si è concentrato su alcuni segmenti di popolazione e su alcuni territori. La stima preliminare per il 2020 identifica oltre 5,6 milioni di individui in condizione di povertà assoluta, con un'incidenza media pari al 9,4%, dal 7,7% del 2019: si tratta dei valori più elevati dal 2005. La povertà cresce soprattutto al Nord, area particolarmente colpita dalla pandemia, dove la percentuale di poveri assoluti passa dal 6,8% al 9,4% degli individui; più contenuta, invece, la crescita al Centro (dal 5,6% al 6,7% degli individui) e nel Mezzogiorno (dal 10,1% all'11,1%). Colpisce, inoltre, prevalentemente le famiglie con bambini e ragazzi: l'incidenza di povertà tra gli individui minori di 18 anni sale di oltre due punti percentuali (da 11,4% a 13,6%, il valore più alto dal 2005) per un totale di 1 milione e 346mila bambini e ragazzi poveri, 209mila in rispetto all'anno precedente. Nel 2020, il 28,8% delle famiglie ha dichiarato un peggioramento della situazione economica familiare rispetto all'anno precedente (dal 25,8% del 2019). Tale deterioramento ha interessato, nel dettaglio, il 30,5% delle famiglie nel Centro, il 28,8% nel Nord e il 27,7% nel Mezzogiorno. A percepire una condizione economica in peggioramento sono state soprattutto le famiglie con 3 o più componenti, le persone sole sotto i 65 anni e le famiglie dove vive almeno un minore.

Più tutelate i nuclei dove il grado di istruzione risulta più elevato, così come quelli composti da soggetti anziani, sia soli che in coppia. Nell'anno precedente la pandemia (2019) gli indicatori legati alle capacità reddituali ed alle risorse economiche (che consentono alle famiglie di raggiungere un determinato ‘standard’ di vita) avevano registrato sostanziali segnali di miglioramento.

Risultavano infatti in calo il rischio di povertà (20,1% degli individui da 20,3% nel 2018); la percentuale di coloro che vivono in famiglie dove gli individui hanno lavorato per meno del 20% del proprio potenziale (10% da 11,3% nel 2018); la quota di persone che dichiarano di arrivare a fine mese con grande difficoltà (8,2% da 9,7% dell'anno precedente); le persone in condizione di grave deprivazione materiale (7,4%, in forte discesa da 8,5% del 2018) e di grave deprivazione abitativa (stabile al 5%). In controtendenza i costi per il mantenimento di una abitazione che avevano inciso in modo rilevante sul reddito delle famiglie per l'8,7% degli individui (in crescita rispetto all'8,2% del 2018). In un documento dell’Istat si legge che il numero di individui in povertà ‘relativa’ si sarebbe attenuato grazie al reddito di cittadinanza dello 0,8%. Secondo l’ISTAT, in Italia ci sono 9 milioni di individui in povertà relativa (cioè che guadagnano meno di una soglia stabilita sulla base della media dei guadagni di ciascuno) e 5 milioni in povertà assoluta (persone che, come abbiamo visto, non possono permettersi una serie di beni essenziali). Se i primi sono calati dello 0,8%, sembra molto difficile che i secondi si siano ridotti del 60%.

Queste affermazioni sono state analizzate e criticate da molti e, mano a mano che diventava chiaro come la cifra non fondasse su di una solida fonte, si sono moltiplicate le richieste all’INPS di mostrare le ricerche poste alla base dell’affermazione. Alla fine lo stesso Istituto ha dovuto ammettere di avere interpretato i dati in maniera forzata.

Al Nord, per esempio, quasi il 60% di coloro che risultano poveri assoluti in base alle indagini ISTAT non ha diritto manco al reddito di cittadinanza, o perché stranieri da troppo poco tempo in Italia oppure perché persone “troppo ricche” per ricevere il sussidio in base ai rigidi criteri stabiliti dalla legge (l’assegnazione dell’Rdc, ad esempio, non tiene conto del maggior costo della vita al Nord). Se insomma non tutti i poveri assoluti lo ricevono, è altrettanto probabile che non tutti coloro che lo percepiscano siano effettivamente poveri assoluti. Infine, non è affatto scontato che un sussidio medio pari a 520 euro al mese sia una cifra adeguata per uscire dalle condizioni di povertà, specialmente per famiglie che si trovano in condizioni particolarmente gravi, come per esempio quelle che hanno anziani o disabili a carico e che hanno contratto debiti per far fronte alle spese necessarie per sostenerli.

Claudio de Luca