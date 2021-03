TERMOLI. Tre figli, tre ragazzi, un destino comune: essere lontani al tempo della pandemia dai propri genitori. Per questo abbiamo voluto che nel giorno in cui si festeggia il capofamiglia, possano rivolgere lo stesso il loro pensiero ed esprimere auguri e affetto per i propri cari.

Sono Giuseppe Sciarretta per il papà Giovanni che sta a Paderno Dugnano, dove si sta sottoponendo a delle cure; Giovanni Finamore dalla Svizzera al suo papà Giuseppe, oggi doppi auguri e anche per una salute migliore e Christian Farinelli da Londra per il papà Enzo.