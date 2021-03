Si dimette anestesista al San Timoteo, ora nuovi concorsi a tempo indeterminato

TERMOLI. Dovrebbero entrare il prossimo primo aprile gli operatori sanitari che hanno manifestato il loro interesse nell’ultimo bando per infermieri, quello che dall’estate scorsa è stato poi finalizzato alcune settimane fa con la pubblicazione di una graduatoria. Come è noto, in arrivo anche 4 medici venezuelani al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, secondo il crono-programma messo a punto dall’Asrem. Ma la carenza in organico, soprattutto dei medici, è la vera emergenza nell’emergenza ed è di ieri la notizia che a fine primavera (ma deve scontare ancora le ferie) se ne andrà un anestesista-rianimatore proprio dal nosocomio di viale San Francesco. Una delle figure professionali cardine, di cui c’è un grande bisogno. Le dimissioni sono arrivate molto probabilmente per l’enorme carico di lavoro che stanno sopportando, divenuto via via sempre più insostenibile. L’Asrem dovrà subito corriere ai ripari e si attendono i concorsi per posti a tempo indeterminato proprio per gli anestesisti. Il sistema è già al limite, se non ci saranno pezze, andrà in pezzi. Gli anestesisti si dividono tra corsia e ambulanze, quando trasferiscono pazienti da stabilizzare durante il tragitto.

Ma resta sullo sfondo anche la questione dei test sierologici agli operatori sanitari che si sono vaccinati, dopo gli ultimi casi di positività.

A tornare sulla questione è sempre il patologo clinico Giancarlo Totaro. «Cari cittadini, chiedete direttamente all’Asrem e alla Regione Molise perché non si fanno i test degli anticorpi neutralizzanti contro il Covid. Non è facile capire quanto sia imbarazzante rispondere alle innumerevoli richieste di cittadini ed operatori sanitari, persone vaccinate, vaccinandi e convalescenti Covid che chiedono la ragione per cui in ospedale non si esegue il test su sangue per la ricerca degli anticorpi neutralizzanti anti Spike contro il Coronavirus. Non si sa più come e cosa rispondere alle pressanti richieste di cittadini che vogliono di fare questo test. I laboratori degli ospedali sono favorevoli, disponibili e pronti a farlo (e Campobasso che già li faceva) ma per avere spiegazioni circa le motivazioni per cui non si fanno, le domande vanno rivolte e rivolgetele direttamente agli organi direttivi decisionali della Asrem e della Regione. E' concretamente difficilissimo dare una spiegazione plausibile e accettabile ai cittadini che chiedono di fare l'esame in questione. Mille perché a cui non si sa cosa rispondere nel più totale imbarazzo e senza possibilità di sottrarsi a mille domande legittime e condivise poste dagli utenti. Chi può dare risposte ad un quesito così imbarazzante è doverosamente chiamato a dare una risposta pubblica, come pubblica è ancora la sanità, a queste persone: Asrem, assessorato alla Sanità, Giunta e presidente del Molise. Cari Signori, con la S maiuscola, potete spiegare a tutti i cittadini perché non si possono fare questi test nei laboratori degli ospedali pubblici molisani mentre si fanno normalmente a 50 euro nei laboratori privati?»

Poi, rincara la dose: «La scoperta di un fenomeno di cui forse non tutti sono a conoscenza compresi i vertici regionali molisani e probabilmente anche la Asrem. La cosa ha sorpreso anche lo scrivente che ieri in data 18 marzo venivo a conoscenza di un corposo "turismo sanitario" in atto verso Vasto per fare i test di quantificazione degli anticorpi anti Spike contro il Coronavirus perché eseguiti a prezzo competitivo rispetto a quelli praticati a Termoli. Non è accettabile che I cittadini termolesi e basso molisani che potrebbero tranquillamente fare il test in ospedale al laboratorio analisi del San Timoteo ad un costo intorno ai 20/25 euro debbano emigrare e andare Vasto per fare un semplice esame del sangue. Più che di turismo sanitario, qua si tratta dell'ennesima emigrazione sanitaria a cui la sanità molisana da decenni ha abituato e costretto i suoi cittadini. Che vergogna per questa ulteriore sconfitta dove ancora una volta il bene comune deve soccombere all'arroganza dell'"ufficio complicazioni cose semplici" così potente ed immortale nella nostra regione e costringere i suoi cittadini ad andare fuori regione per fare un semplice esame del sangue».